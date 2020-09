Iz obmejnih hrvaških županij v Slovenijo od danes brez omejitev

Vlada je odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije spremenila med koncem tedna in prilagodila priporočilom Evropske komisije, navaja STA.

Poleg zelenega in rdečega seznama držav je predvidela tudi oranžnega, ki nadomešča rumenega. V nedeljo je nato na novo določila še sezname držav in po novem tudi delov držav glede na epidemiološko tveganje, sklep pa je začel veljati danes.

Srbija spet na zelenem seznamu, deli Hrvaške na oranžnem

Srbija je na primer skupaj s Poljsko spet na zelenem seznamu, Italija, Nemčija in Združeno kraljestvo so med državami, ki bodo z njega zdrsnili na oranžnega, med zelenimi državami ne bo več niti Avstrije in Madžarske, pri čemer bodo deli obeh držav na čelu z Dunajem in Budimpešto pristali celo na rdečem. Na oranžni seznam se bodo medtem z rdečega premaknile tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, medtem ko bo preostali del južne sosede ostal na rdečem, piše STA.

Tujci iz oranžnih držav morajo še vedno v karanteno

Za tujce, ki prihajajo v Slovenijo z oranžnih območij, in vse, ki prihajajo z rdečih, še vedno velja desetdnevna karantena, razen če predložijo negativen test na prisotnost novega koronavirusa, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja.

Vstop v državo brez karantene in negativnega testa pa je mogoč za tiste, ki v Slovenijo prihajajo iz sicer oranžno obarvane članice EU oziroma schengenskega območja. Med temi so tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, npr. Istrska in Primorsko-goranska županija.

Vlada je prav tako določila, da bo lahko oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, v času trajanja karantene opravila testiranje na novi koronavirus. Če bo izvid testa negativen, ji bodo odločbo odpravili, še piše STA.