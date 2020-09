Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek začnejo veljati spremembe na slovenskih seznamih zelenih, oranžnih in rdečih držav. Iz večjega dela Hrvaške ob vrnitvi tako po novem ne bo treba v karanteno, na rdečem seznamu ostajajo le še posamezne županije. Pogledali smo tudi, kako je s preostalimi slovenskimi sosedami.

S torkom se spreminjajo slovenski seznami, na katerih so epidemiološko varne države ali njihove administrativne enote (tako imenovani zeleni seznam), in seznam držav oziroma regij z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom (tako imenovani rdeči seznam).

Hrvaška: z rdečega seznama tudi Istra in Kvarner

Celotne Hrvaške od torka ne bo več na rdečem seznamu, kot je veljalo do zdaj, ampak tam ostajajo le posamezne administrativne enote oz. županije, in sicer Brodsko-posavska, Dubrovniško-neretvanska, Liško-senjska, Požeško-slavonska, Šibeniško-kninska, Splitsko-dalmatinska, Virovitiško-podravska in Zadrska.

Istra, Kvarner in tudi vse obmejne občine tako niso več na rdečem seznamu, iz njih lahko v Slovenijo slovenski državljani prehajajo brez omejitev.

S testom se lahko izognete karanteni



Z območij na rdečem seznamu je ob vrnitvi v Slovenijo (razen izjem) treba v desetdnevno karanteno. Karanteni iz rdeče države se sicer od danes lahko izognete tudi z negativnim testom na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji.

Oranžna Italija: vstop za Slovence brez omejitev

Slovenska zahodna soseda Italija, ki je bila na zelenem seznamu, bo od torka na oranžnem seznamu, kjer so države oziroma območja, ki niso ne na zelenem ne na rdečem seznamu. Za slovenske državljane, ki se bodo vračali iz Italije, se sicer nič ne spremeni in lahko v domovino vstopijo brez karantene in negativnega testa. Brez omejitev se lahko slovenski državljani vračajo iz vseh oranžno obarvanih članic EU oziroma schengenskega območja.

Za tujce, ki v Slovenijo prihajajo z oranžnih območij, pa velja desetdnevna karantena, ki se ji prav tako lahko izognejo, če predložijo negativen test na prisotnost novega koronavirusa.

Rdeča tudi Dunaj in Budimpešta

V slovenski severni sosedi Avstriji bodo od jutri na rdečem seznamu tri administrativne enote, in sicer Dunaj, Predarlska in Tirolska.

Na Madžarskem, ki je bila prav tako kot Avstrija do zdaj na zelenem seznamu, pa bosta od torka na rdečem seznamu dve administrativni enoti, in sicer Budimpešta in Győr-Moson-Sopron.

