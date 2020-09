Zdaj tudi Ciper Slovencem zaprl vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes vstop slovenskih državljanov (in preostalih, ki prihajajo iz Slovenije) na Ciper ni dovoljen.

Od danes vstop slovenskih državljanov (in preostalih, ki prihajajo iz Slovenije) na Ciper ni dovoljen. Foto: Getty Images

Od danes je Slovenija uvrščena na ciprski seznam C, kar pomeni, da prihodi iz Slovenije v to državo do preklica niso mogoči.

Slovenija je danes prvič pristala na ciprskem seznamu C, kjer je že od prej večina držav sveta in tudi Evropske unije. Ciprske oblasti svoje uvrstitve na sezname A, B ali C posodabljajo skoraj vsak teden.

Uvrstitev na seznam C pomeni, da državljanom teh držav in vsem, ki prihajajo iz teh držav, vstop v Republiko Ciper (južni del otoka, severni del otoka je turška entiteta, ki jo priznava samo Turčija) ni dovoljen. Redke izjeme morajo imeti negativen test, ki ni starejši od 72 ur, ali se testirati takoj po prihodu, v vsakem primeru pa morajo še za 14 dni v karanteno, 13. dan pa opraviti dodaten test na lastne stroške.

Za turistične obiske torej neizvedljivo.

Do zdaj na seznamu B, kjer ni karantene, temveč le obvezen, svež negativen test

Skupaj s Slovenijo so se danes s ciprskega seznama B na seznam C preselile tudi Avstrija, Švica in Portugalska. Uvrstitev na seznam B pomeni, da bodo vstop dovolili, če ima potnik potrdilo o negativnem testu PCR, ki ni starejše od 72 ur.

Od danes niti Avstrijci in Švicarji ne morejo računati na to, da se bodo v kratkem kopali na ciprskih plažah. Foto: Reuters

Na ciprskem seznamu B je od danes samo še devet članic Evropske unije (Belgija, Danska, Estonija, Grčija, Italija, Irska, Poljka, Slovaška in Švedska), ravno tako še Islandija, Lichtenstein, Norveška, Vatikan, San Marino in Združeno kraljestvo, pa tudi Gruzija, Japonska, Kanada, Kitajska, Ruanda, Srbija, ki se je ravno danes tja preselila s seznama C, in Urugvaj.

Na seznamu A samo osem držav

Redke so še države, ki so ostale na ciprskem seznamu A, kar jim omogoča vstop in bivanje brez epidemioloških omejitev.

Pravzaprav jih je samo osem, štiri iz Evropske unije (Finska, Litva, Latvija, Nemčija) in štiri zunaj nje (Avstralija, Južna Koreja, Nova Zelandija in Tajska).

Nemčija je ena od le osmih preostalih držav sveta, katere državljani lahko vstopajo na Ciper brez epidemioloških omejitev. Ali so na to vplivala izključno epidemiološka merila, kot pojasnjuje ciprska vlada, ali si preprosto niso želeli ali mogli privoščiti izpada nemških turistov? Foto: Getty Images

Ciper svoje uvrstitve utemeljuje, kot pojasnjujejo, z epidemiološkimi kazalniki, kot so stopnja reprodukcije virusa, število na novo potrjenih primerov, smrtnost ter ocene vplivov na podlagi podatkovnih zbirk Svetovne zdravstvene organizacije in drugih veljavnih virov.

Slovenija je že prej pristala na rdečih seznamih nekaterih držav, kot so Združeno kraljestvo, Finska, Norveška in Litva, od včeraj pa je Nemčija, ki držav ne obravnava v celoti, temveč po regijah, na svoj rdeči seznam uvrstila Primorsko in Notranjsko.