Dobre novice: brez novih okužb v Dubrovniku in Istri

Pri naših južnih sosedih so od začetka epidemije novega koronavirusa skupaj potrdili že 16.245 okužb. Za boleznijo covid-19 je umrlo 272 ljudi. Po bolezni je uspešno okrevalo 14.793 ljudi, od tega 184 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je trenutno 9.057 ljudi. Do danes so na Hrvaškem skupaj testirali 295.998 ljudi, od tega 3.029 v zadnjih 24 urah, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Iz Splitsko-dalmatinske županije poročajo o osmih novih okužbah, šest novih primerov okužbe pa so zabeležili v Vukovarsko-sremski županiji. V zadnjih 24 urah novih okužb med drugim niso zabeležili v Istrski in Dubrovniško-neretvanski županiji. Spomnimo, na Hrvaškem so v soboto potrdili 190 novih okužb s koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa so umrli trije bolniki.