Na Hrvaškem 190 novih okužb s koronavirusom, umrle še tri osebe

Od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so v sosednji državi potrdili 16.197 okužb. 272 ljudi s covidom-19 je umrlo, ozdravelo je 14.609 bolnikov, od tega 204 v zadnjem dnevu. Foto: Pixabay

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 190 novih okužb s koronavirusom, zaradi covida-19 so umrli trije bolniki, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Na Hrvaškem je trenutno 1.316 aktivno okuženih z novim koronavirusom, 280 bolnikov se zdravi v bolnišnicah, od tega je 23 priključenih na ventilatorje.

Na Hrvaškem je trenutno v samoizolaciji 9372 oseb, poročajo hrvaški mediji. Doslej so v sosednji državi testirali 292.969 ljudi, v zadnjih 24 urah 3945, poroča STA.

Največ novih okužb, in sicer 43, so v zadnjem dnevu potrdili v Zagrebu. Tam so med na novo okuženimi tudi zaposlena v enem od domov za starejše, dva učenca srednjih šol ter učitelj v osnovni šoli, je sporočil štab civilne zaščite v Zagrebu.

V zadnjem dnevu so v hrvaški prestolnici testirali 605 ljudi. V Zagrebu je trenutno 325 aktivnih primerov okužbe, v samoizolaciji pa je 1763 ljudi.