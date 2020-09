Zelo slabe številke na testih: dosegli smo neželena mejnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto smo v Sloveniji vsem potrjenim primerom okužb s koronavirusom Sars-CoV-2 po neuradnih podatkih dodali še 159 novih, opravljenih pa je bilo zgolj 1.917 testov. Gre za največje število pozitivnih primerov ob koncu tedna od začetka opravljanja testov in pa za enega najvišjih deležev pozitivnih rezultatov glede na vse opravljene teste, bil je kar 8,3-odstoten.

V Sloveniji je bilo skupaj z vsemi sobotnimi tako do zdaj potrjenih 5.350 okužb z novim koronavirusom, aktivnih primerov pa je bilo do tega konca tedna nekaj manj kot 1.600, je razvidno iz podatkov na spletni strani Covid-19 Sledilnik.

V slovenskih bolnišnicah se je zaradi neugodnejših potekov bolezni covid-19 v soboto zdravilo 72 oseb, 17 jih je potrebovalo intenzivno nego.

Največ novih primerov okužb s koronavirusom so v zadnjih dneh sicer odkrili v prestolnici, manjši žarišči pa sta postala tudi Črna na Koroškem in Grosuplje, kjer so v petek potrdili osem okužb, kar je bilo ob Ljubljani (34) največ med vsemi občinami v Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije je v soboto sicer izdala nov odlok, ki spreminja pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Ob vstopu v Slovenijo iz določenih držav lahko negativen test na novi koronavirus od zdaj nadomesti desetdnevno karanteno.