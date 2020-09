Širjenje covid-19 se ne upočasnjuje, ponekod novi strogi ukrepi

V Angliji je za prebivalce Leedsa, Wigana, Stockporta and Blackpoola od danes prepovedano druženje različnih gospodinjstev na zasebnih domovih ali vrtovih. V Walesu to za prebivalce manjšega kraja Llanelli velja od danes, za prebivalce Cardiffa in Swanseaja, dveh največjih valižanskih mest, pa bo od nedelje, piše STA.

Srečevanje s člani drugih gospodinjstev v zaprtih prostorih je že od srede prepovedano po vsej Škotski, prepovedano je tudi na Severnem Irskem. Načeloma sicer ostaja dovoljena pomoč bližnjih, kot je na primer varstvo otrok, mlajših od 14 let, s strani sosedov, prijateljev in sorodnikov.

Po vsej Angliji je sicer druženje že nekaj dni omejeno na največ šest oseb, bari in restavracije pa morajo svoja vrata zapreti do 22. ure. Poleg tega v velikih delih na severovzhodu in severozahodu Anglije, v Zahodnem Yorkshiru in Midlandsu velja še vrsta drugih omejitev. Foto: Reuters

Ljudem oblasti odsvetujejo tudi druženje z ljudmi, s katerimi niso v skupnem gospodinjstvu, na vseh drugih lokacijah, vključno z bari, trgovinami in parki - a tokratni ukrepi se osredotočajo prvenstveno na prenos okužb na domovih.

Prebivalci Llanellija, Cardiffa in Swanseaja poleg tega ne smejo ali od nedelje ne bodo smeli zapuščati svojega kraja oziroma soseske, v kateri živijo, razen z utemeljenim razlogom. To pomeni, da bodo tamkajšnji prebivalci, in teh je skupaj okoli milijon in pol, praktično v karanteni.

Tudi širjenje koronavirusa v Srednji Evropi se ne upočasnjuje



Na Slovaškem je medtem že četrti dan zapored padel rekord po številu dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom. Kot je namreč danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, so jih v petek zabeležili kar 522. Zelo blizu rekorda so medtem na Češkem in Poljskem, pa tudi na Madžarskem in v Nemčiji. V Avstriji razmere ostajajo zaskrbljujoče.



Število dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom na Slovaškem je ta teden najvišje od začetka epidemije marca letos. Rekord je bil postavljen že v torek s 338 novimi okužbami, nato pa je število še občutno naraslo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V državi so doslej zabeležili skupno 8600 okužb, 44 ljudi je zaradi covida-19 umrlo. Foto: Ana Kovač

Tudi na Češkem in Poljskem se nevarno bližajo rekordu. Na Češkem so tako po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v petek potrdili 2964 novih okužb, kar je največ v minulem tednu in ne zaostaja dosti za rekordom s 17. septembra, ko so v enem dnevu zabeležili 3126 okužb. Skupno so tam potrdili 61.318 primerov in 581 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19.



Prav tako na Madžarskem, ki jo prvi val epidemije ni huje prizadel, že nekaj časa poročajo o rekordnih številkah novih okužb. Največ doslej, 1070, so jih sicer našteli pred tednom dni, medtem ko danes poročajo o 950 v petek potrjenih primerih.



Tudi v Nemčiji število novo potrjenih okužb še naprej raste iz dneva v dan. Kot so danes zjutraj sporočili z Inštituta Roberta Kocha (RKI), so v minulem dnevu potrdili 2507 novih okužb, kar je največ po aprilu. V petek so poročali o 2153 novih primerih. Rekord sicer ostaja več kot 6000, kolikor so jih dnevno naštevali konec marca in v začetku aprila.



Skupno so vnajvečji članici EU doslej potrdili 282.730 okužb in 9452 smrti, od tega devet v zadnjem dnevu. Foto: Reuters

Avstrijsko notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so v minulem dnevu potrdili 714 novih okužb, od tega skoraj 300 na Dunaju in 120 v Spodnji Avstriji, v ostalih zveznih deželah pa bistveno manj.