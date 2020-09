Preverite, koliko aktivnih okužb s koronavirusom je v vaši občini

Novoodkrite okužbe z novim koronavirusom so bile v petek razpršene v 79 občinah po državi. Največ novih primerov, 34, so našteli v ljubljanski občini, po osem v Grosupljem in Črni na Koroškem ter po šest v mariborski, kranjski in markovški občini. Brez primerov potrjene okužbe ostaja le še 12 občin.