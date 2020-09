Koronavirus v Sloveniji: število novih okužb spet blizu rekorda

Največ vseh aktivnih okužb z novim koronavirusom je v Ljubljani (338 v četrtek), sledijo Maribor (115), Kranj (49) in Pivka (40), je razvidno iz podatkov na spletni strani covid-19 sledilnika.

Kot so v petek sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je v Sloveniji največji prirast okužb trenutno v starostni skupini od 45 do 54 let.

Na NIJZ so opozorili, da se novi koronavirus najpogosteje prenaša na zasebnih druženjih, kot so zabave in rojstni dnevi, in pa na večjih dogodkih, kjer ukrepi za preprečevanje širjenja okužb niso dosledno upoštevani.

Kacin: stanje se žal ne izboljšuje

Vladni govorec Jelko Kacin je na družbenem omrežju Twitter opozoril, da se epidemiološke razmere v Sloveniji še ne izboljšujejo in da prevladujejo lokalne okužbe, uvoženih pa ni več. Izpostavil je tudi Koroško, ki ima glede na relativno majhno število prebivalcev veliko okužb:

Žal se epidemiološke razmere v 🇸🇮 ne popravljajo. Okužba je bila včeraj potrjena še pri 184 ljudeh. Uvoza ni, prevladujejo lokalne okužbe. 😷Glede na relativno majhno število prebivalstva negativno izstopa Koroška. #OstanimoZdravi — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) September 26, 2020

Kacin je medtem v že petek posvaril, da se lahko, če nam ne bo uspelo omejiti širjenja virusa, v Sloveniji kmalu pojavi novo žarišče. Delodajalce je tudi pozval, naj, če je to le mogoče, zaposlenim omogočijo delo od doma, državljane pa, naj v primeru pojava simptomov bolezni ne odhajajo na delo.

Na Jesenicah zaradi okuženih bolnikov zaprli dva oddelka za nove sprejeme



V Splošni bolnišnici Jesenice so v zadnjih dneh potrdili pozitiven test na covid-19 pri petih bolnikih, ki ob sprejemu niso kazali simptomov. V stiku z njimi se je okužilo tudi pet zaposlenih. Zato so dva oddelka zaprli za nove sprejeme, zmogljivosti bolnišnice pa so v tem trenutku zelo omejene, so zapisali v sporočilu za javnost.



Od petih pozitivnih bolnikov sta bila dva premeščena v covid bolnišnice, dva ostajata na zdravljenju v jeseniški bolnišnici, en bolnik pa je bil odpuščen v domačo oskrbo.



Pet zaposlenih, ki so bili v stiku z omenjenimi bolniki in so tudi sami pozitivni na covid-19, je v karanteni. Epidemiološka služba pa še ni odločila, kaj bo z ostalimi kontakti. (STA)