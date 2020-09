Kje je gorivo najcenejše? Preverite tukaj.

Konec meseca se izteče veljavna uredba o oblikovanju določenih naftnih derivatov, na podlagi katere se oblikujejo najvišje dovoljene maloprodajne cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Cene pogonskih goriv se bodo sprostile, uporabniki pa jih lahko spremljajo na portalu goriva.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je spomnilo, da je že marca lani vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si, ki prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji in je namenjena predvsem potrošnikom, navaja STA.

"Kakovostno informiranje ima koristi za kakovosten razvoj konkurence"

"Transparentno obveščanje potrošnikov o cenah naftnih derivatov potrošnikom omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima namreč znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva," so navedli na ministrstvu. Dodali so, da večja ko je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada tiho dogovarjanje o cenah, piše STA.

Vlada se je odločila, da ne podaljša uredbe o oblikovanju določenih naftnih derivatov, saj je ugotovila, da cen ni več treba regulirati. Medtem ko trgovci poudarjajo, da bo sprostitev cen, ki se bo zgodila oktobra, prinesla več konkurence, nekateri opozarjajo, da bo to vodilo v rast cen.

Država lahko v izrednih primerih še vedno poseže v cene

Če bi prišlo do neustrezne in nepredvidene korekcije cen navzgor, pa bi država lahko ukrepala in uporabila tudi ukrep kontrole cen, kot to predvideva zakon. Gre za izreden ukrep, ki bi lahko trajal le eno leto, v utemeljenih primerih pa se lahko tudi obnovi.

Na avtocestah cene sproščene že od leta 2016

Vlada je cene naftnih derivatov regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah.