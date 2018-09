Orban gradi nov politični režim: EU končno razume njegovo igro

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdili obremenilno poročilo o Madžarski, s čimer so prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU. Odločitev Evropskega parlamenta morajo sedaj potrditi še države članice Evropske unije.

"Madžarski premier Viktor Orban vodi zelo jasno strategijo radikalne skrajne desničarske politike znotraj EU in tega ne skriva. Znotraj lastne države gradi nov politični režim znotraj EU. Stranke evropskega mainstreama so končno razumele njegovo igro in nanjo odgovorile," v prvem odzivu na rezultat glasovanja Evropskega parlamenta odgovarja Luka Lisjak Gabrijelčič, politični analitik in dober poznavalec madžarske politike.

Poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem govori, da se je v preteklih letih v tej državi "bistveno poslabšalo stanje pravne države, demokracije in temeljnih pravic". Začetek postopka sprožitve 7. člena pogodbe o delovanju EU, znanem tudi kot "jedrska bomba", med drugim v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic. Doslej člen še ni bil uporabljen proti nobeni državi EU.

Postopek bo težko dokončati

A kot opozarja magister prava evropske fakultete v Brugesu in poznavalec evropskega prava Rok Dacar, je postopek sprožitve podoben sprožitvi kazenskega postopka zoper posameznika. To še ne pomeni, da bo ta na koncu postopka pristal za zapahi.

"Možnosti, da bi bil postopek 7. člena na koncu uspešen, so praktično enake nič," opozarja Dacar.

Da bo sam postopek zaključen in bodo sankcije proti Madžarski izpeljane dvomi tudi Lisjak Gabrijelčič, politični analitik in dober poznavalec madžarske politike. "Drugo vprašanje pa je, kakšen bo njegov politični vpliv. Gre bolj za simbolni signal širokega spektra evropskih strank, da izrazitega povezovanja Orbana s skrajno desnico EU ne namerava tolerirati," pravi.

Poljska bo stopila v bran Madžarski

Postopek uveljavitve 7. člena pogodbe je namreč sestavljen iz dveh delov. Dacar meni, da bi lahko bil postopek po prvem delu, ki ugotavlja ali država sistematično krši temeljne vrednote EU, lahko uspešen. A ta ne predvideva nobenih sankcij za državo.

Postopek v drugem delu, ki predvideva odvzem glasovalnih pravic državi v Svetu EU, pa morajo potrditi vse članice EU. "Ker je Poljska v približno enaki situaciji kot Madžarska, ki sta dogovorjeni za vzajemno podporo, se to ne bo zgodilo," napoveduje Dacar.

Predvideva, da današnja odločitev evropskega parlamenta tako ne bo imela nobene praktične vrednosti. Kot edino posledico vidi v tem, da je EU pokazala, da zagovarja demokracijo in zavrača neliberalne evropske režime.

Politični obračun pred evropskimi volitvami

Da gre za politični obračun tik pred evropskimi volitvami poudarja tudi Petra Weingerl z mariborske pravne fakultete. Pojasnjuje, da je Evropski parlament danes zgolj konkretiziral temeljne vrednote EU, ki pa niso konkretizirane.

"Če bi šlo za kršitev konkretne direktive EU bi Lahko komisija sprožila postopek proti Madžarski. Ker sta Juncker in Orban politična zaveznika dvomim v takšen scenarij," pravi Weingerlova.

Lisjak Gabrijelčič ugotavlja, da ima Orban pri glavnini poslancev EPP manj politične podpore kot leto nazaj. "Gre za notranjepolitično ravnovesje. Kot Junckerjev naslednik je predlagan vodja EPP Manfred Weber, ki ima zaradi Orbana težavo. Znotraj EPP je namreč pogosto posredoval med Orbanom in njegovimi najhujšimi kritiki znotraj EPP. Ko je spoznal, da Orban igra povsem svojo igro, se mu je posvetilo, da igra proti njemu samemu. Zaradi lastnih ambicij je bil tako prisiljen posredovati proti Orbanu, pred evropskimi volitvami pa naj bi v EPP celo pripravljali udar proti Orbanu. Pri tem bo zanimiva pozicija SDS, ki se je doma izrazito postavljala na Orbanovo stran, v evropskem parlament pa igrala dvojno igro," pojasnjuje. Prepričan je, da bo EPP Orbana osamila.

Mnogo hrupa za nič

Lisjak Gabrijelčič je prepričan, da ima EU na voljo dovolj vzvodov za sankcioniranje Madžarske. Dacar enega izmed njih vidi v zmanjšanju oziroma zamrznitvi evropskih sredstev.

"Če bi Evropska komisija dodeljevanje kohezijskih sredstev vezala na spoštovanje temeljnih načel EU bi Madžarsko, še bolj pa Poljsko, zelo prizadelo," je prepričan Dacar. A EU pravne podlage za kaj takšnega še nima, njihovo sprejetje pa bi bilo zaradi potrebnega soglasja preostalih članic zelo oteženo, opozarja Weingerlova. Dodaja, da je današnje glasovanje pravzaprav dvignilo mnogo hrupa za nič.

Lisjak Gabrijelčič opozarja, da je Orban na položaje za koriščenje evropskega denarja postavil najbolj inteligentne osebe, ki zakrivajo nepravilnosti pri porabi sredstev. "Večina sredstev se namenja izgradnji Orbanove strankarske linije. Če bi EU z lastnimi ljudmi preverjala porabo sredstev, bi zagotovo prišla do zanimivih odkritij," pravi.

Nacionalizem bo le še naraščal

Ker madžarska stranka Fidesz nima pomembnega vpliva v Evropski ljudski stranki (EPP) Dacar ne pričakuje, da bi velika večina poslancev EPP še naprej vztrajala pri zagovarjanju Orbanove politike.

Dacar še pravi, da je današnja sprožitev postopka še dodatno okrepila nacionalna čustva in nacionalni ponos Madžarov, češ vsi so proti nam. "Takšni postopki bolestne nacionalizme le še krepijo," sklene Dacar.