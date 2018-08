Organizacija za človekove pravice: Madžarska prosilcem za azil odreka hrano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska nekatere prosilce za azil z odrekanjem hrane prisili, da umaknejo svojo prošnjo, je danes sporočila Organizacija za človekove pravice Helsinški monitor Madžarske. Kot so pojasnili, gre za tiste, ki so jim prošnjo za azil na prvi stopnji zavrnili in želijo vložiti pritožbo.

V času pritožbenega postopka so prosilci za azil nameščeni v zaprtem tranzitnem območju na meji med Madžarsko in Srbijo. Nekaterim odrekajo hrano. Med pritožbenim postopkom ne morejo vstopiti na Madžarsko, se pa lahko kadarkoli vrnejo v Srbijo, navaja organizacija, ki se sklicuje na navedbe prosilcev za azil in njihovih odvetnikov.

Orban je prvi zaprl meje in uvedel stroge ukrepe

Madžarski premier Viktor Orban je v času večmesečne migrantske krize v Evropi v letih 2015 in 2016 prvi zaprl meje države ter uvedel stroge ukrepe in zakone proti nezakonitim migrantom in beguncem.

Deležen je tudi ostrih kritik Bruslja zaradi nasprotovanja uresničevanju dogovora o sprejemu beguncev iz drugih članic EU, medtem ko migracijo označuje kot "trojanskega konja terorizma". Evropska komisija je proti Madžarski zaradi neskladnosti madžarske zakonodaje z zakonodajo EU na področju azila in vračanja julija začela postopek pred Sodiščem EU.