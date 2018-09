Grabar-Kitarovićeva podprla protiimigrantsko politiko Orbana in Salvinija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v pogovoru za avstrijski časnik Kleine Zeitung dejala, da ne more obsojati protiimigrantske politike madžarskega premierja Viktorja Orbana in italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija. Dejala je, da se nacionalizem v Evropi krepi zaradi "zunanjih nevarnosti".

V pogovoru, ki so ga naslovili z Evropa je bila preveč sproščena in naivna, je Grabar-Kitarovićeva presodila, da "Evropa ni imela strategije za sprejem migrantov, ki jim nihče ni pojasnil, kaj se od njih pričakuje". Na podlagi lastnih izkušenj med obiski v Afganistanu je dejala, da niso vsi migranti, ki prihajajo v Evropo, "demokratično razpoloženi", ter omenila podrejeni položaj žensk v Afganistanu.

"Evropa ne more nositi bremena revščine sveta"

Novinarje je zanimalo mnenje hrvaške predsednice o protiimigrantski politiki madžarskega premierja Orbana in italijanskega notranjega ministra Salvinija. Poudarila je, da ne more "obsojati ne Madžarske ne Italije". "Evropa ne more na svojih ramenih nositi bremena revščine vsega sveta," je dejala v pogovoru, ki je bil objavljen v začetku tedna med dvodnevnim uradnim obiskom avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna na Hrvaškem.

Na vprašanje, zakaj ima nacionalizem vse več privržencev v Evropi, je odgovorila, da se "družbe branijo pred zunanjimi nevarnostmi". "Namesto da bi se posvetili razvojni politiki, smo dovolili, da 1,2 milijona ljudi pride v Evropo, predvsem mladih in močnih, medtem ko so ženske in otroci ter tisti, ki niso imeli moči, ostali v svojih domovinah," je izjavila.

Zatrdila je tudi, da muslimani na Hrvaškem živijo v strahu. Kot je pojasnila, se je pred kratkim pogovarjala z zagrebškim muftijem Azizom Hasanovićem, ki je, kot je dejala, "popolnoma utrujen zaradi prizadevanj, da bi migrante vključil v hrvaško muslimansko skupnost, ki je integrirana v hrvaško družbo".

Tudi na Hrvaškem so "levi in desni skrajneži"

Glede radikalnega nacionalizma na Hrvaškem je povedala, da je jezna zaradi takšnih vprašanj. "Desetletja je bilo nam, Hrvatom, prepovedano, da bi izrazili svoje poreklo. Namesto da bi rekli, da smo Hrvati, smo morali reči, da smo iz Hrvaške. Tistemu, ki bi izrazil svoj nacionalni ponos, je grozil zapor," je dejala.

Ni zanikala, da na Hrvaškem obstajajo "levi in desni skrajneži", a je presodila, da ne predstavljajo nevarnosti za hrvaško demokracije. Menila je, da je Hrvaška ena od liberalnejših držav Evropske unije.

Grabar-Kitarovićeva je tudi dejala, da je odrasla v komunizmu in da si ni želela nič drugega kot iz njega izstopiti. "Hotela sem biti svobodna. Hotela sem imeti možnost, da lahko v trgovini izbiram med različnimi vrstami jogurtov in da mi ni treba oblastem sporočiti, koliko kruha bom potrebovala naslednji teden," je še dejala 51-letna hrvaška predsednica.

Pogovor Grabar-Kitarovićeve je spodbudil veliko odzivov na družbenih omrežjih na Hrvaškem, pa tudi številne satirične komentarje na izjave o njenem življenju v času nekdanje Jugoslavije. Med drugim so spomnili, da je Grabar-Kitarovićeva zadnji letnik srednje šole opravila v ZDA v okviru ameriško-jugoslovanske izmenjave.