Salvini z napadom na sodnike razburil italijansko javnost

Tožilstvo v italijanskem Palermu je potrdilo uradno preiskavo italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija zaradi nezakonitega zadrževanja migrantov na ladji Diciotti. Salvini je v odzivu napadel preiskovalne sodnike, kar je v Italiji sprožilo burno razpravo. Poleg tega je po petkovem srečanju z desničarskim ideologom Stevom Bannonom v Rimu pristopil k njegovi fundaciji Gibanje (The Movement).

Salvini je sredi avgusta odredil, da se okoli 170 na morju rešenih migrantov z ladje Diciotti izpusti šele, ko bodo pripravljenost, da jih sprejmejo druge članice EU. Po večdnevnem prerekanju so Albanija, Irska in katoliška cerkev v Italiji pristale, da sprejmejo migrante.

Zaradi desetdnevnega zadrževanja migrantov na ladji je konec avgusta tožilstvo v Agrigentu proti ministru sprožilo preiskavo zaradi suma ugrabitve, odvzema svobode, nezakonite aretacije in zlorabe položaja. Zdaj so preiskavo predali tožilstvu v Palermu, navajajo tuje tiskovne agencije.

Volivce označil za sostorilce

Vodja do priseljencev sovražne Lige je v petek v video posnetku, objavljenem na Facebooku, prebral obvestilo palermskega tožilstva, da so proti njemu odprli preiskavo. "En državni organ preiskuje drugega. Vendar pa je ena majhna razlika, saj ste drugega izvolili vi," je poudaril ob tem. Sodniki pa niso bili izvoljeni in za svoja dejanja ne odgovarjajo nikomur, je povedal.

"Vi ste ministru naročili, naj nadzoruje meje in pristanišča," je dodal in volivce označil za sostorilce. Številni so ga na Twitterju podprli.

Opozicija se je dvignila na noge

Podpredsednik vrhovnega sodnega sveta Giovanni Legnini je izrazil "globoko zaskrbljenost" zaradi izjav, ki škodijo "ugledu in neodvisnosti sodstva". "Predstavniki institucij, še posebej tisti na tako visokih položajih, morajo spoštovati zakon in ustavo tako kot drugi državljani," je izpostavil.

Liga sicer preživlja težko obdobje

Opozicija, predvsem na levem polu, se je zaradi tega dvignila na noge, za nelagodje pa je Salvini s svojimi izjavami poskrbel celo v koalicijskem Gibanju pet zvezd. Predsednik gibanja in podpredsednik vlade Luigi di Maio je dejal, da je odločitev, da ne izpusti migrantov, sprejela celotna vlada. Je pa poudaril, da je treba spoštovati sodstvo.

Liga sicer preživlja težko obdobje, saj je prizivno sodišče v četrtek potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, da mora stranka državi vrniti 49 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki naj bi jih poneverila med letoma 2008 in 2010. Liga, ki jo Salvini vodi od leta 2013, bi zaradi tega lahko bankrotirala. Odločitev o zaplembi denarja lahko zavrne še kasacijsko sodišče.

Premier Giuseppe Conte je v tem primeru stopil v bran podpredsedniku svoje vlade.

V petek se je v Rimu srečal z desničarskim ideologom Stevom Bannonom. Foto: Reuters

Po petkovem srečanju z desničarskim ideologom Stevom Bannonom v Rimu je Salvini pristopil k njegovi fundaciji Gibanje (The Movement). Z njo želi ta bivši politični strateg ameriškega predsednika Donalda Trumpa okrepiti desni populizem in nasprotnike EU v Evropi.

"Z nami je!" je v petek tvitnil vodja skrajno desne valonske stranke Mischael Modrikamen, ki je prav tako član Bannonove fundacije, ob fotografiji, na kateri sta skupaj Bannon in Salvini, poročajo italijanski mediji.

Salvini je danes dejal, da si populistične stranke prizadevajo za to, da bodo postale prva skupina v Evropskem parlamentu. V volitvah v Evropski parlament maja prihodnje leto pa vidi "zadnjo priložnost za rešitev Evrope", je poročala italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Evropski komisar: Salvinijeva Liga ni dobrodošla

Evropski komisar iz Nemčije, desnosredinski politik Günther Oettinger, ki se je udeležil dogodka, je medtem v pogovoru za današnjo izdajo italijanskega časnika La Repubblica dejal, da Salvinijeva Liga ni dobrodošla v najvplivnejši politični skupini v Evropskem parlamentu, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), oziroma da ne vidi možnosti, da bi Ligo sprejeli v skupino.

Ni pa izključil možnosti povezav med EPP in populističnimi, evroskeptičnimi strankami, kot je Liga, po volitvah. "To je svobodna odločitev strank, o kateri nimam mnenja in ne morem ničesar napovedovati," je dodal.