Kako smešen je svet, če imena držav prevedemo dobesedno

Med najbolj zanimivimi prevodi imena države je tudi Italija, katere izvor besede naj bi pomenil dežela telet. Področje je bilo poznano po izobilju in kakovosti goveda. Foto: Thinkstock

Med številnimi državami sveta se jih največ imenuje po prvotnih naseljencih, ki so naseljevali območje države. Večina preostalih pa ima, če izvor besed v njihovih imenih dobesedno prevedemo, prav zanimive opise. Veste, kje v Evropi je dežela številnih zajcev, kje dežela telet in kje na svetu pristanemo, če gremo na plažo?

Raziskovanje izvora besed je zanimiva tema, a po navadi le za tiste, ki jih prav to zanima. Pri raziskovanju izvora besed, ki jih uporabljajo za imena držav, pa pridemo do nekaterih precej nenavadnih imen. Mnoga nas tudi nasmejejo.

Bi vedeli, kam greste na počitnice, če vas nekdo odpelje v povodnega konja? Pristali bi v afriški državi Mali. Zanimiva za življenje zveni tudi dežela poštenih ljudi. Ko ugotovimo, da gre dejansko za Burkina Faso, je pogled na destinacijo nekoliko drugačen. Država je na lestvici zaznane korupcije 74. najmanj skorumpirana država.

Afrika

Zemljevid Afrike je zaradi velike raznolikosti poimenovanj eden najbolj zanimivih. V zibki civilizacije prevodi imen držav velikokrat govorijo o prvotnih prebivalcih območja in kolonizaciji ozemelj. Tako kar nekaj imen držav izvira iz tujine oziroma so jih poimenovali oddaljeni narodi. Etiopija je kot dežela ožganih obrazov dobila ime od Grkov. Arabci so Sudanu nadeli ime dežela temnopoltih ljudi.

Nekatera imena razkrivajo tudi kulturo narodov. Malavi dobesedno pomeni dežela plamenov. Ime naj bi opisovalo starodaven ritual požiganja trave, da so zemljo pripravili za kultiviranje.

Evropa

Dobesedni prevodi držav v Evropi kažejo, da gre za celino raziskovalcev, osvajalcev, ki so mešanih ras in kultur. Francija pomeni dežela Frankov, to je germanskega plemena imenovanega Franki. Norveška je dobesedno izpeljana iz severne poti (severni je v angleščini Northern), ki se nanaša na starodavno vikinško pot.

Severna in Srednja Amerika

Ameriške celine so svoje ime najverjetneje dobile po italijanskem raziskovalcu Amerigu Vespucciju. Gre za prvo osebo, ki je ugotovila, da gre za zemeljsko maso, ki je svoja celina, in ne del Azije. Celina ima nekatere države s prav poetičnimi imeni. Panama izhaja iz imena kraj izobilja rib, Gvatemala iz imena dežela mnogih dreves in Grenada iz imena kraj granatnih jabolk.

Južna Amerika

Ekvator preseka tri države v Južni Ameriki, a je po njem poimenovan le Ekvador. Preostale države imajo v večini vodna imena. Argentina se imenuje dežela poleg srebrne reke, Gvajana dežela mnogih vod. Venezuela se imenuje male Benetke zaradi hiš, ki spominjajo na arhitekturo Benetk.

Azija

Ni presenetljivo, da se na največji in najbolj poseljeni celini Aziji tare držav s presenetljivimi in barvitimi imeni. Irak, ki je tako rekoč obdan s celino, ima le okoli 58 kilometrov obale. Vseeno se njeno ime prevede v poleg vode, kar se najbrž nanaša na dve veliki reki, ki tečeta skozi državo.

Oceanija

Tudi z otoki posejana Oceanija ima države z zanimivimi izvornimi pomeni imen. Otoček Mauri se prevede v gremo na plažo, Papua Nova Gvineja pa v moškega s skodranimi lasmi.