Zakaj policija vnaprej sporoči lokacije radarjev?

Zadnja takšna akcija se je zgodila prejšnji konec avgusta, ko so gorenjski policisti izvedli poostren nadzor ob skorajšnjem začetku novega šolskega leta.

V petkovem nadzoru je policija nadzorovala pešce, kolesarje in voznike vseh vrst vozil, pozorni so bili predvsem na pravilno uporabo prometnih površin, prečkanje ceste, omogočanje varnega prečkanja cest, hitrost, parkiranje v okolici šol in vrtcev, pripetost z zadrževalnimi sistemi in alkohol.

Vseh lokacij nadzora je bilo skupno 44, določili pa so jih tudi s pomočjo občanov, ki so lokacije predlagali prek akcije na Facebooku.

Njihov cilj ni pobiranje kazni

Na policijski upravi Ljubljana pravijo, da lokacije radarjev predčasno objavijo, ker njihov cilj ni pobiranje kazni, temveč zmanjšanje hitrosti vožnje. "Glede na to, da je hitrost še vedno eden od razlogov za prometne nesreče z najhujšimi posledicami, je vsak korak k umirjanju prometa dobrodošel."

Opozarjanje o izvajanju poostrenega nadzora in lokaciji radarjev ima na večino voznikov pozitiven vpliv. "Če so vozniki obveščeni, da se bo na določeni lokaciji izvajalo merjenje hitrosti, praviloma temu primerno dodatno prilagodijo hitrost."

Obveščanje ima preventivni učinek

Lokacije izvajanja poostrenega nadzora oziroma maratona nadzora hitrosti na policiji objavijo kar sami, prav tako pa ne nasprotujejo temu, da mediji obveščano javnost o lokacijah radarjev.

"Obveščanje o izvajanju meritev hitrosti ima preventivni učinek, saj vozniki, ki slišijo, da je na določenem območju radar, zmanjšajo hitrost," so še dodali na policiji.