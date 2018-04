Pozor: na teh lokacijah v Ljubljani na vas preži superradar #video

Jankovićevi redarji si manejo roke. Z novim radarjem, ki ga selijo po Ljubljani, so v pol leta ujeli 10 tisoč cestnih dirkačev in razposlali za debel milijon evrov položnic, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Video: Planet TV

V Ljubljani je eden od najboljših inkasantov premični superradar, ki je več kot upravičil svoje ime. Mestno redarstvo ga je postavilo septembra lani in od takrat še posebej dobro polni občinski proračun.

Povprečna globa je 100 evrov

Radar, ki edini pri nas meri v vse smeri, je v komaj šestih mesecih ulovil toliko prekrškarjev, da se je nabralo kar za milijon evrov kazni. Presenetil pa naj bi 10 tisoč prehitrih voznikov. Povprečna globa torej znaša 100 evrov.

Redarji superradar premikajo na štirih lokacijah:

- v Šiški na Celovški cesti,

- na Rudniku na Dolenjski cesti,

- dve lokaciji pa sta v centru, na Roški in Slovenski.

Najhujše prekoračitve vas bodo stale 1.200 evrov

Daleč največ voznikov hitrost prekorači za od 6 do 10 kilometrov na uro. Sledijo tisti, ki na plin pritisnejo tudi do 20 kilometrov na uro preveč.

Žal so pa še vedno priča prekoračitvam, ki so višje kot 50 kilometrov na uro. Gre za najhujše prekoračitve, ki vas bodo stale 1.200 evrov in največ kazenskih točk, a je ogrožanja lastne varnosti in varnosti drugih udeležencev pravzaprav največja težava.

Nadzor bodo še poostrili

Najuspešnejši so dopoldne. Kar nekaj prekrškarjev ujamejo tudi tam, kjer sicer po prometnem režimu sploh ne bi smeli voziti.

Superradar je skoraj nemogoče pretentati. Hitrost namreč meri v obe smeri, ujame lahko več vozil na več pasovih. Deluje v skoraj vseh vremenskih razmerah, tudi ponoči. Kot kaže, bodo nadzor še poostrili, saj je v postopku javno naročilo za eno samodejno merilno napravo in tri stacionarna ohišja.