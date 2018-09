Orban: Poročilo o Madžarski žali državo in čast naroda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski premier Viktor Orban je v današnjem nastopu na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju poročilo o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem zavrnil kot "žalitev, izsiljevanje in obsodbo Madžarov, ker ne želijo živeti v državi migrantov".

Madžarski premier Viktor Orban je v uvodu dejal, da so se evropski poslanci že odločili in da bo večina poročilo podprla, tako da njegov govor ne bo spremenil njihovih mnenj, a je ob tem opozoril, da s tem ne bodo obsodili vlade, temveč državo in narod.

Orban: Poročilo žali Madžarsko in čast madžarskega naroda

Opozoril je tudi, da se bodo evropski poslanci s tem odpovedali Madžarski, ki je prelivala svojo kri za svobodo in demokracijo ter pomembno prispevala k veliki zgodovini Evrope.

"Poročilo žali Madžarsko in čast madžarskega naroda," je poudaril Orban in evropskim poslancem očital, da želijo izločiti narod iz odločanja v EU. Madžarska se ne bo pustila izsiljevati, pripravljena je na evropske volitve naslednje leto, je še dejal predsednik madžarske vlade.

Madžarski premier zamujal na plenarno zasedanje

Razprava o poročilu o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem, ki vključuje poziv k uporabi sedmega člena pogodbe EU, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic, se je sicer začela z zapletom, ker je Orban na plenarno zasedanje zamujal.

Poročevalka Judith Sargentini je mislila, da Orbana ne bo, a je madžarski premier nato prikorakal v dvorano sredi njenih uvodnih besed. Očitala mu je, da se je želela rokovati z njim, a da to ni bilo mogoče, ker je zamudil.

Evropska komisija deli skrbi o kršitvah evropskih vrednot na Madžarskem

Sargentinijeva, sicer nizozemska evropska poslanka iz vrst Zelenih, je poudarila, da poročilo priča o jasnem tveganju resnih kršitev evropskih vrednot na Madžarskem, in kolegom položila na srce, da so dolžni ukrepati.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je ob tem poudaril, da Evropska komisija žal deli skrbi, izražene v poročilu. Med drugim je naštel navedbe glede korupcije, kršitve pravic Romov in spodkopavanje neodvisnosti sodstva.