Umor direktorja UnitedHealthcare: odtisi na mestu atentata se ujemajo z odtisi Luigija Mangioneja

Odtisi stopal, zbrani na prizorišču atentata na direktorja UnitedHealthcare Birana Thompsona, in tisti, odvzeti med aretacijo osumljenca Luigija Mangioneja, se ujemajo, sta za CNN potrdila dva vira.

To je prvo forenzično ujemanje, za katerega preiskovalci trdijo, da neposredno povezuje Mangioneja s prizoriščem zločina pred hotelom Midtown Manhattan, kjer je bil pred tednom dni ubit Brian Thompson.

Luigija Mangioneja so aretirali v ponedeljek

Novi podatki prihajajo na dan, medtem ko oblasti preiskujejo zgodovino osumljenca Luigija Mangioneja, ki je v priporu v Pensilvaniji in izpodbija izročitev New Yorku.

Po njegovi aretaciji, do katere je prišlo po tem, ko je občan prijavil, da je osumljencu podobnega moškega videl v McDonald'su, se začenja razkrivati ​​ozadje 26-letnika. Mangione, privilegiran potomec bogate družine, najboljši dijak svoje generacije v srednji šoli in diplomant kolidža Ivy League, je v zadnjih mesecih izginil od družine in prijateljev, zdaj pa je osumljen odmevnega umora.

Mangionejev odvetnik je zanikal povezavo svoje stranke z umorom in dejal, da se namerava v Pensilvaniji izreči za nedolžnega glede obtožb, povezanih s pištolo in ponarejenimi osebnimi dokumenti, ki so jih policisti našli med njegovo aretacijo v Altooni.

CNN je stopil v stik z Mangionejevim odvetnikom in ga prosil za komentar o ujemanju prstnih odtisov, vendar odgovora še niso prejeli.