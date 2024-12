V Pensilvaniji pridržanega osumljenca so obtožili umora direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona v New Yorku. Sodišče mu je pred tem odreklo varščino, na odločitev o zahtevi za izročitev New Yorku bo počakal v priporu, poročajo ameriški mediji.

26-letnega Luigija Mangioneja so v ponedeljek pridržali v mestu Altoona v Pensilvaniji, kjer ga je prepoznal uslužbenec v restavraciji hitre prehrane McDonald's. V njegovem nahrbtniku so policisti našli pištolo z dušilcem, domnevno narejeno doma s 3D-tiskalnikom, ponarejene osebne dokumente in ročno napisano besedilo, ki priča o njegovem "motivu in stanju duha", ob sklicevanju na policijske vire poroča televizija NBC.

V zaporu so ga pridržali zaradi posedovanja pištole brez dovoljenja in posedovanja ponarejenih osebnih dokumentov, med katerimi je bil tudi tisti, s katerim se je prijavil v newyorškem hotelu, preden naj bi streljal na Thompsona. Kmalu za tem so ga poleg posedovanja orožja in ponarejenih dokumentov tudi uradno obtožili še umora.

Pištole ni odvrgel v jezero

Mangione naj bi prejšnjo sredo zgodaj zjutraj počakal 54-letnega Thompsona pred hotelom Hilton na 54. ulici na Manhattnu in ga večkrat ustrelil ter ubil. S kraja zločina je pobegnil peš in potem s kolesom v Centralni park, iz New Yorka pa naj bi se odpeljal z avtobusom.

Newyorški policijski potapljači so nekaj dni zaman iskali pištolo, za katero so menili, da jo je odvrgel v eno od jezer v Centralnem parku. Policija je objavila posnetke osumljenca z varnostnih kamer, ki so zaokrožili po ZDA, in zaposleni v pensilvanskem McDonald'su naj bi ga tako prepoznal.

V ponedeljek so ga na sodišče spremljali tudi newyorški policijski detektivi, kmalu pa naj bi sledila prošnja za izročitev. Sodišče v Pensilvaniji je naslednje zaslišanje razpisalo za 23. december.

Nastrojenost proti korporacijam

Osumljenec prihaja iz premožne ameriške družine v državi Maryland, živel pa naj bi tudi na Havajih, poroča NBC. Diplomiral je na elitni univerzi Pensilvanije, do leta 2023 pa delal kot podatkovni inženir pri spletnem podjetju TrueCar.

Motiv za streljanje na Thompsona v ponedeljek še ni bil potrjen, vendar pa mediji navajajo policijske vire, da je bil nastrojen proti vodstvom ameriških korporacij, še posebej proti zdravstvenim zavarovalnicam, kot je UnitedHealth, ki v ZDA niso najbolj priljubljene.

Ameriški zdravstveni sistem temelji na dobičku, ki ga zavarovalnice ustvarjajo tudi tako, da zavarovancem zavračajo kritje za posege.

"Razumem, da so ljudje resnično razočarani nad našim zdravstvenim sistemom, in v svoji karieri sem si prizadeval, da bi to uredil. Vendar pa nihče ne bi smel sprejemati tega, da človek z nezakonito pištolo umori nekoga, ker misli, da je njegovo mnenje najpomembnejše," je dejal demokratski guverner Pensilvanije Josh Shapiro.