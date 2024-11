V stanovanju našli mrtvega 49-letnika, osumljenca uboja pridržali #video

Ljubljanski policisti so v stanovanju na območju Viča našli mrtvega 49-letnika. V okviru kriminalistične preiskave so ugotovili, da je moški, državljan Slovenije, umrl nasilne smrti. Osumljenca uboja so pridržali, je v izjavi za javnost povedal kriminalist Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljanski kriminalisti so sredi novembra obravnavali kaznivo dejanje zoper življenje in telo. V okviru kriminalistične preiskave so ugotovili, da je 49-letni moški umrl nasilne smrti, je v izjavi povedal kriminalist Beganović.

Žrtev in osumljenec sta bila znanca. Moška sta se sprla, osumljenec pa naj bi 49-letnika tako močno poškodoval, da je na kraju umrl. 24-letnik, državljan Bosne in Hercegovine, je odšel iz stanovanja in s seboj vzel predmete, ki so bili v lasti žrtve.

Osumljenca uboja so policisti izsledili in ga pridržali. Opravili so hišno preiskavo, kjer so našli predmete, ki so pripadali žrtvi. Za kaznivo dejanje uboja mu grozi do 15 let zapora.