Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so konec preteklega tedna obravnavali dva napada na policiste. V Novem mestu je 19-letnik, ki so ga ustavili zaradi nezanesljive vožnje, z nožem grozil policistu. V Metliki pa je 24-letni voznik fizično napadel policista in policistko, ki je bila pri tem lažje poškodovana.

Napad in grožnje v Novem mestu so se zgodili v noči na nedeljo, ko so policisti zaradi nezanesljive vožnje na Belokranjski cesti ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 31-letnik. V njem sta bila še dva potnika. Eden izmed njiju, star 19 let, je policistu poskušal preprečiti izpeljavo postopka, pozival ga je k pretepu in mu grozil z nožem. Zoper nasilneža so policisti uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli nož in odpeljali v prostore za pridržanje.

Policistka lažje poškodovana

Napad v Metliki se je zgodil isti dan, nekaj pred 12. uro, ko sta policist in policistka med nadzorom prometa ustavila 24-letnika, ki je v vozilu prevažal dva otroka, ne da bi bila zavarovana z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Med postopkom se je 24-letnik nedostojno vedel, ni upošteval ukazov, še pred zaključkom postopka pa je želel zapustiti kraj. S telesno silo je poskušal policista in policistko tudi napasti, kar sta mu preprečila z uporabo prisilnih sredstev. Pri tem je bila policistka lažje poškodovana. 24-letniku je bila odvzeta prostost, zoper njega pa bo na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba, so še sporočili s PU Novo mesto.