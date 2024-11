Po navedbah časnika naj bi se 37-letni moški za zmenek dogovoril z mlajšim mladoletnikom. Ko naj bi prispel na kraj dogodka v okolici Poljčan, naj bi ga jezni fantje napadli iz zasede, mu odvzeli telefon in avto ter ga prisilili, da se je slekel.

Kot so 19. oktobra sporočili s Policijske uprave Maribor, naj bi eden izmed roparjev moškega udaril. Mladoletniki so moškemu odvzeli telefon in ključe avtomobila ter se odpeljali. Policisti so ukraden avtomobil našli kmalu po prijavi ropa in javnosti sporočili, da preiskavo intenzivno nadaljujejo.

Hoteli so se mu maščevati, ker se je z mladoletniki dogovarjal za intimna srečanja

Da naj bi bil v dogajanje vpleten lokalni politik, ki je policiste obvestil o ropu, je prvi poročal spletni portal Lokalec.si in takrat navajal, da so se fantje moškemu domnevno hoteli maščevati, ker so o njem izvedeli, da naj bi se z mladoletniki dogovarjal za intimna srečanja.

Pod krinko mlajšega mladoletnika naj bi se skupina fantov z moškim dogovorila za zmenek, ta pa je nanj pristal. Ko je prispel na cilj, so ga 17-letni fantje napadli. Na zaslišanju na policiji naj bi najstniki zatrjevali, da je imel politik na telefonu precej fotografij mladoletnih fantov v kočljivih pozah, česar pa policiji po podatkih Večera še ni uspelo preveriti, saj da so napadalci njegov telefon odvrgli v reko.

Osumljen tudi 37-letnik

Na Policijski upravi Maribor so za časnik potrdili, da četverica mladoletnikov ni več osumljena ropa, saj so kriminalisti očitke zoper njih strnili v nasilništvo, za kar kazenski zakonik predvideva več kot trikrat nižjo sankcijo kot za rop. Policija preverja tudi obstoj znakov morebitnih drugih kaznivih dejanj, ki pa jih niso razkrili.

Status osumljenega ima po podatkih Večera zdaj tudi žrtev napada, ki si je domnevno obetal intimne trenutke z mladoletnikom, s katerim naj bi se dogovoril za srečanje v okolici Poljčan.

Na policiji za časnik niso potrdili, ali je 37-letni lokalni politik osumljenec. "Poudarjamo, da policija vseh svojih postopkov, že izvedenih ukrepov, preiskovalnih dejanj in načrtov o nadaljevanju preiskave ter podrobnosti primera ne more razkrivati javnosti, saj bi tako ogrozili preiskavo, ki še poteka, prav tako bi izpostavili mladoletnike, katerih pravice je treba še posebej varovati," so pojasnili. Domnevni osumljenec se na vprašanja Večera še ni odzval.