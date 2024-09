Masaker na Sardiniji: ubil je ženo in hčer, ustrelil soseda in mamo, nato si je sodil sam

V mestu Nuoro v Italiji se je zjutraj odvijala prava drama, ko je 45-letni gozdar storil pokol v dveh različnih hišah, nato pa sodil še sebi. Po zadnjih podatkih so v napadu umrle štiri osebe, tri so poškodovane.

Un uomo ha compiuto una strage familiare questa mattina a Nuoro e poi si è sparato. Uccisi moglie e due figli, ferito un terzo e la madre anziana. In fin di vita anche un vicino di casa pic.twitter.com/HQiU0OPXhf — Tg3 (@Tg3web) September 25, 2024

Napadalec je bil 45-letni Roberto Gleboni, delavec gozdarskega podjetja s Sardinije, navaja policija.

Najprej je vstopil v hišo soseda, kjer je družina živela in ustrelil svojo soprogo Giuseppino Massetti in 25-letno hčer Martino, obenem pa ranil še dva mladoletna otroka, stara 13 in 14 let. Eden od njiju je nekaj ur pozneje umrl. Soseda Paola Sanna je najverjetneje ujel na stopnišču, poročajo italijanski mediji, in vanj prav tako ustrelil s pištolo. Njegovo zdravstveno stanje je zelo resno in je na intenzivnem oddelku bolnišnice San Francesco.

Odšel še k mami domov in jo ustrelil v glavo

Osumljenec je nato odšel do hiše, kjer živi njegova mama in jo ustrelil v glavo. Ustreljena mama naj bi se še vedno borila za življenje. Moški si je po krutih napadih sodil sam.

Chi era Roberto Gleboni, l'operaio che ha sterminato la famiglia a Nuoro https://t.co/Azen6vfflU pic.twitter.com/Rfuo9SZO5M — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) September 25, 2024

Pokrajinski poveljniki karabinjerjev in policijske postaje v mestu Nuoro še vedno preiskujejo pokol in delajo podrobno rekonstrukcijo dinamike tega dogodka in možnih motivov za umore.

Ulice, kjer se je zgodil masaker, je policija zaprla, na kraju dogodka sta bila tudi dežurna tožilka in patolog.