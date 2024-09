Nove podrobnosti o poskusu atentata: 12 ur je čakal v zasedi, da bi ubil Trumpa #video

Čakal v grmovju, a ni streljal

Na Trumpovo golfišče Trump International Golf Club na Floridi se je 58-letni Routh po podatkih policije prikradel že v nedeljo nekaj čez pol drugo ponoči in v grmovju nato čakal skoraj 12 ur, preden je njegovo naperjeno polavtomatsko puško SKS sovjetske izdelave opazil eden od članov tajne službe, ki varuje Trumpa, poroča ameriški medij New York Times.

Trumpa, ki se je kot tako rekoč vsako nedeljo popoldan lotil partije golfa, tokrat je to počel v družbi nepremičninskega agenta Steva Witkoffa, je tajna služba evakuirala. Varnostnik, ki je opazil nevarnost, je proti grmovju, kjer se je skrival Routh, sprožil nekaj strelov.

Ryan Routh ob aretaciji. Fotografija je slabe kakovosti, ker gre za zajem zaslona videoposnetka policijske kamere. Foto: Reuters

Routh ni izstrelil nobenega naboja, temveč je pobegnil z golfišča in pri tem odvrgel orožje s strelnim daljnogledom, dve kameri in črno vrečko s hrano. Aretirali so ga približno 40 minut kasneje, pri čemer je imela veliko zaslug očividka, ki je fotografirala registrsko tablico njegovega avtomobila znamke Nissan in jo posredovala policiji, je v ponedeljek zvečer na predvolilnem dogodku dejal Trump.

Ne očitajo mu poskusa umora, temveč nedovoljeno posedovanje orožja

V ponedeljek popoldne se je 58-letni nesojeni atentator že pojavil na floridskem zveznem sodišču, kjer so zoper njega vložili obtožnico. Ta ga sicer ne bremeni poskusa umora Donalda Trumpa, saj ni sprožil nobenega strela.

Ryan Routh med fotografiranjem na policijski postaji. Foto: Reuters

Tožilstvo mu očita posedovanje orožja, čeprav so ga v preteklosti obsodili za več kaznivih dejanj (tudi ta so bila povezana z nedovoljenim lastništvom orožja), in posedovanje orožja z odstranjeno serijsko številko. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 15 let zapora, še piše New York Times.

Dogodek na golfišču sicer odpira številna vprašanja o varovanju Trumpa, ki se bo novembra na volitvah ponovno potegoval za položaj predsednika ZDA. Na družbenih omrežjih se mnogi sprašujejo, kako je sploh mogoče, da se je Routh neopažen lahko prikradel na golfišče človeka, ki je še vedno ena najbolj varovanih oseb v Združenih državah Amerike, in tam oborožen preždel skoraj pol dneva, opazili pa so ga šele, ko je iz grmovja naperil cel polavtomatske puške.



Mnogi obtožujejo tajno službo, da je tako kot julija, ko je Trumpu strelec poškodoval uho, spet zatajila. Donald Trump je nedeljski odziv pripadnikov tajne službe, ki so ga evakuirali na varno, sicer javno pohvalil.

"To je človek, ki ni čisto pri sebi"

O tem, kdo je Ryan Routh in kaj ga je gnalo do tega, da se je oborožen prikradel na Trumpovo golfišče v neposredno bližino nekdanjega predsednika ZDA, je bilo v ponedeljek prelitega ogromno črnila.

Routha so predstavili kot velikega podpornika boja Ukrajine proti Rusiji in kot nekdanjega volivca Donalda Trumpa, ki je kasneje obrnil ploščo in podprl ameriško demokratsko stranko.

Ryan Routh med protestom v Kijevu, maj 2022. Foto: Reuters

Mnogi so na družbenih omrežjih sicer izrazili mnenje, da je Ryan Routh morda človek, ki mu v glavi manjka kakšno kolesce. Podlaga za takšna ugibanja so bile njegove objave na družbenih omrežjih, veliki kontrasti v tem, katerim politikom in državam je izražal podporo, ter pričevanja drugih o njem.

I don't think the shooter is all there. These tweets are genuinely insane:



- Joe Biden to visit the Trump Rally victims

- Nikki Haley to join Vivek Ramaswamy for a Presidential ticket

- Elon Musk to sell him a rocket

- Seth Rogan to help him meet Kim Jung Un for peace pic.twitter.com/N7iTwIrr2r — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) September 15, 2024

58-letnik je tako javno trdil, da je igral pomembno vlogo v ukrajinski tujski legiji, da je za ukrajinsko vojsko novačil vojake in da se je celo sam boril za Ukrajino, vendar so iz ukrajinske tujske legije v ponedeljek za medije sporočili, da nič od tega ne drži in da je bil Routh za Ukrajino kvečjemu moteč faktor.

Kupil bi raketo, živel bi v šotorskem mestu, hkrati podpira Ukrajino ter Severno Korejo in Iran

Routhove objave na družbenih omrežjih medtem med drugim razkrivajo, da je:

- Elona Muska prosil, če mu proda katero od vesoljskih raket,

- igralca Setha Rogena in Jamesa Franca pozival, naj organizirata mirovno konferenco s severnokorejskim diktatorjem Kim Džon Unom (to je bila najverjetneje referenca na komedijo Intervju iz leta 2014, v katerem omenjena igralca opravita intervju z Džon Unom, seveda ne pravim),

- želel na tisoče ljudi zvabiti v Tajpej, prestolnico Tajvana, da bi tam živeli v šotorskem naselju,

Routh je medtem hkrati izražal podporo ameriškim politikom, ki so na povsem različnih političnih polih in imajo diametralno nasprotna stališča, kot so na eni strani demokrati Bernie Sanders, Joe Biden in Kamala Harris, na drugi pa Trumpovi pribočniki Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Tulsi Gabbard.

Na enem od svojih vozil (na fotografiji njegov poltovornjak pred njegovim domovanjem na Havajih) je imel Routh sicer tudi nalepko v podporo administraciji Joeja Bidna in Kamale Harris. Foto: Reuters

Čeprav je močno podpiral Ukrajino, je Routh v svojih objavah javno hvalil tudi režima v Iranu in Severni Koreji. Bil je tudi velik pristaš teorij zarot o epidemiji bolezni covid-19.