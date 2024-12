Policija razkrila novi fotografiji hladnokrvnega morilca

Policija je objavila dve novi fotografiji osumljenca, ki je pred petimi dnevi v New Yorku ubil izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Čeprav je storilec še vedno na begu in se policiji kljub napredni tehnologiji za prepoznavo obraza uspešno izmika, "mrežo okoli napadalca zategujemo", je v soboto dejal župan Eric Adams.

Najnovejši fotografiji iskanega morilca sta bili posneti v vozilu. Na prvi fotografiji, ki jo je objavila policija v New Yorku, ga vidimo na zadnjih sedežih taksija, oblečenega v jopico s kapuco in zaščitno obrazno oziroma kirurško masko.

Foto: New York PD Crime Stoppers

Na drugi fotografiji je osumljenec zunaj avtomobila in spet nosi masko za enkratno uporabo.

Foto: New York PD Crime Stoppers

Ustreljen v hrbet

50-letnega očeta dveh otrok je napadalec ustrelil v hrbet, ko se je odpravljal na konferenco vlagateljev v središču Manhattna, kjer naj bi imel tudi govor.

Na tulcih nabojev, ki so jih našli v bližini mrtvega Thompsona, so našli pomenljive napise. Na enem tulcu naj bil napis depose (odstrani), na drugem pa delay (odlašaj oziroma zamujaj). Po drugih poročilih naj bi bili napisi trije, in sicer deny (zanikaj oziroma zavračaj), defend (brani) in depose. Več podrobnosti smo razkrili v tem članku:

S prizorišča je pobegnil peš, nato pa se s kolesom odpeljal proti Central Parku, je po napadu sporočila policija. Motiv za umor še preiskujejo.