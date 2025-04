Obvezno služenje vojaškega roka na Hrvaškem bo trajalo dva meseca in ne tri, kot so sprva poročali mediji, je v ponedeljek sporočil načelnik generalštaba hrvaške vojske Tihomir Kundid. Prve pozive bodo mladi prejeli predvidoma poleti, njihovo usposabljanje pa se bo začelo oktobra. Hrvaška medtem napoveduje tudi zvišanje izdatkov za obrambo.

Usposabljanje nabornikov bo potekalo v vojašnicah v Požegi, Kninu in Slunju. Prostore za usposabljanje v Slunju sta si v ponedeljek ogledala tudi hrvaški minister za obrambo Ivan Anušić in načelnik generalštaba hrvaške vojske Tihomir Kundid.

Prvi naborniki bodo v vojašnice po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT predvidoma prispeli oktobra, potem ko bo v saboru potrjen zakon o obrambi in službi v oboroženih silah. Usposabljali se bodo dva meseca.

"Služenje vojaškega roka v trajanju osmih tednov smo ocenili kot zadostno, ne pa da traja tri, štiri ali ne vem koliko mesecev, s čimer bi jih znova odvrnili, kar pa nam res ni v interesu," je v ponedeljek dejal Kundid.

Plača bo znašala 1.100 evrov

Anušić je medtem poudaril, da bodo za to tudi plačani. "Prejeli bodo 1.100 evrov, to obdobje se jim bo štelo v delovno dobo. Ne bo se zgodilo, da bi kdo zaradi tega izgubil službo, imeli pa bodo tudi prednost pri zaposlitvi v državnih in javnih ustanovah," je pojasnil.

O tistih mladih, ki se bodo odločili za ugovor vesti, je minister po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v soboto dejal, da jih bo "prevzelo notranje ministrstvo". Del jih bo na voljo tudi v pomoč civilni zaščiti, del pa različnim ustanovam, na primer bolnišnicam.

Računajo na več kot 5.000 nabornikov letno

Anušić sicer verjame, da bo odziv dober, in pričakuje celo več kot načrtovanih 5.000 obveznih nabornikov na leto. Stroški za usposabljanje tolikšnega števila nabornikov bodo letno znašali 20 milijonov evrov.

Hrvaška ves čas povečuje izdatke za obrambo. Anušić je že pretekli teden napovedal, da jih namerava Hrvaška do leta 2027 povečati na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), danes pa je dejal, da bodo do leta 2030 dosegli tri odstotke BDP. Letošnji izdatki Hrvaške za obrambo sicer že dosegajo cilj Nata, ki znaša dva odstotka BDP.