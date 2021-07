Že peti vojak v mesecu dni storil samomor. To pravi ministrstvo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Preden posameznika zaposlimo v vojski, je ta deležen temeljitega zdravniškega pregleda in psihološkega testiranja. Vsak vojak mora na tri leta ponovno opraviti pregled in pogovor s psihiatrom," so po poročanju medija Index.hr že ob včerajšnji smrti sporočili s hrvaškega obrambnega ministrstva (MORH).

Po besedah pristojnih je v zadnjih dveh letih velik udarec psihološki stabilnosti vojakom zadala epidemija covid-19. "Vojaki niso odmaknjeni od družbe, epidemija je vplivala tudi na njihovo mentalno zdravje," so zapisali na ministrstvu, kjer so tudi poudarili, da se je večina samomorov zgodila izven delovnega časa. Po podatkih hrvaške vojske je stopnja samomorov vojakov v primerjavi s celo populacijo sicer nizka. Na Hrvaškem si je življenje leta 2020 vzelo 566 oseb oziroma približno 14 oseb na 100 tisoč prebivalcev. V hrvaški vojski so lani zabeležili pet samomorov na 100 tisoč oseb.

Vojaki uživali prepovedane droge

Včeraj pa so v hrvaški vojski opravljali nenapovedane teste na prepovedane substance. Pet pripadnikov oboroženih sil, med njimi štirje pripadniki specialne enote, je bilo pozitivnih na kokain, poročajo hrvaški mediji. Eden izmed peterice je bil pripadnik vojaške policije in je med drugim skrbel za varovanje hrvaškega političnega vrha. Vseh pet vojakov so nadrejeni že dalj časa sumili, da uživajo prepovedane substance.