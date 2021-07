Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nesreči, ki se je zgodila danes med usposabljanjem udeležencev vojaškega tabora Slovenske vojske (SV) v okolici Bohinjske Bele, sta se poškodovala udeleženca. Kot so zapisali na spletnih straneh vlade, so lažje poškodovanega oskrbeli v zdravstvenem domu, udeleženca, pri katerem sumijo na težjo poškodbo, pa so prepeljali v UKC Ljubljana.