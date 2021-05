Hrvati bi spet uvedli služenje vojaškega roka – dobro za vzgojo?

Hrvaški obrambni minister in član stranke HDZ Mario Banožić je danes potrdil, da razmišljajo o vnovični uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Po njegovih besedah so raziskave pokazale, da vrnitev vojaške obveznosti podpirata dve tretjini hrvaških državljanov.

Mario Banožić je danes za hrvaški radio dejal, da je sam služil vojaški rok ter da kot minister podpira vnovično uvajanje naborništva. Povedal je, da starši sicer najpogosteje uvedbo služenja vojaškega roka podpirajo zaradi vzgojnih ukrepov, kar pa zanj ne bi smel biti pravi motiv.

Po njegovem mnenju bi morali biti pravi motivi za to varnost, stabilnost, služenje lastni državi in idealom, na katerih so nastali temelji hrvaške vojske, pa tudi pogum in želja, da bi se počutili varno in ohranili celovitost države.

"Menim, da se bo treba s to temo še precej ukvarjati v družbi, a sem prepričan, da gre za pravilen korak," je povedal Banožić v radijski oddaji o delovanju hrvaške vlade.

Za zdaj le odziv ljudi

Na vprašanje, ali obstajajo načrti o tem, kdaj bi lahko znova uvedli redno služenje vojaškega roka, je Banožić odgovoril, da za zdaj ostajajo pri javnomnenjskih raziskavah, ker gre za občutljivo temo, posebej po opustitvi naborništva in uvedbi profesionalne vojske. Ponovna uvedba vojaškega roka je veliko večji izziv, je ocenil.

Vnovično uvajanje rednega služenja vojaškega roka na Hrvaškem so tudi pred petimi leti predlagali saborski poslanci iz takratne desne vladajoče koalicije na čelu s HDZ. Opozicija je predlog zavračala s trditvami, da je bila odločitev o odpravi obveznega polletnega vojaškega roka leta 2008 pravilna tudi zaradi znižanja stroškov in profesionalizacije vojske.

Zanimanja je malo

V zadnjih letih obveznega vojaškega roka je na Hrvaškem vojaško uniformo obleklo le približno deset odstotkov od približno 25 tisoč nabornikov na leto. Drugi so se odločili za civilno služenje.

Na Hrvaškem sicer še vedno obstaja možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka, ki poteka 40 delovnih dni. To letno izkoristi več sto fantov in deklet, ki si potem večinoma želijo postati poklicni vojaki.