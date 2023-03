Hrvaška vojska preizkuša drone kamikaze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preizkusili so brezpilotni letalnik hrvaškega proizvajalca.

Preizkusili so brezpilotni letalnik hrvaškega proizvajalca. Foto: STA

Na poligonu Eugen Kvaternik v bližini Slunja so med drugim preizkusili brezpilotni letalnik hrvaškega proizvajalca oziroma več tipov sodobnih dronov kamikaz, so sporočili z ministrstva.

Hrvaško vojsko bodo še naprej opremljali s sodobnim orožjem

"Droni kamikaze so sodobno orožje in v številnih vojskah kažejo izredne rezultate pri pridobivanju prednosti na bojišču. Hrvaško vojsko še naprej opremljamo z najsodobnejšimi tehnologijami in razvijamo njene zmogljivosti," je ob tem dejal minister Banožić.

Poleg resornega ministra se je preizkusa udeležil tudi načelnik generalštaba hrvaških oboroženih sil Robert Hranj s sodelavci, še navaja Hina.