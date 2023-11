Hrvaška vojska in obrambno ministrstvo v resnih težavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška vojska in hrvaško ministrstvo za obrambo se spopadata z vse večjim pomanjkanjem kadra, kar je pred kratkim izpostavil tudi novi obrambni minister Ivan Anušić. Vse manj je tudi zanimanja za prostovoljno služenje vojaškega roka, število prostovoljcev pa je najmanjše v zadnjih 15 let.

"Trend je takšen, da upada zanimanje za služenje, tako prostovoljno kot vsako drugo služenje v Hrvaški vojski," je izjavil Anušić pretekli teden ob odpravi hrvaških vojakov na Natovo misijo na Kosovu (Kfor).

Minister je poudaril, da Hrvaška mora krepiti varnost, ta pa se krepi skozi kakovostno Hrvaško vojsko. Za motivacijo in rekrutiranje novih vojakov so po njegovi oceni ključne materialne pravice, zato se bo, kot je napovedal, osebno zavzel za povečanje teh pravic za vsakega vojaka in častnika.

Zanimanja vedno manj

Kako slabo je stanje v Hrvaški vojski, po včerajšnjem pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list najbolje kaže podatek iz zadnjega letnega poročila o obrambi. Po poročilu za leto 2022 je služenje prostovoljnega vojaškega roka lani končalo samo 433 ljudi, kar je najmanj v zadnjih 15 letih.

Jutarnji list pri tem navaja še podatek, da je vse manj zanimanja tudi za delo v oboroženih silah. Po navedbah časnika je za prekinitev pogodbe zaradi zaposlitve v civilnem sektorju zaprosilo več kot 200 ljudi, med katerimi mnogi delajo v deficitarnih poklicih.

Težav z delovno silo nimajo samo v vojski, ampak tudi na ministrstvu za obrambo. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Jutarnji list, se tam s 1. januarjem prihodnje leto namerava upokojiti 300 zaposlenih.

Na hrvaškem obrambnem ministrstvu je bilo lani ob koncu leta zaposlenih 1.872 uslužbencev, med 300 zaposlenimi, ki se nameravajo upokojiti, pa so večinoma osebe iz deficitarnih poklicev in uslužbenci, ki delajo na različnih projektih, še piše STA.