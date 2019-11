Obljubil je "novo Veliko Britanijo"

V Veliki Britaniji bodo 12. decembra predčasne parlamentarne volitve. Glede na ankete bodo na volitvah ponovno slavili konservativci, ki naj bi prejeli med 36 in 44 odstotkov glasov. Sledili naj bi laburisti z med 25 in 33 odstotkov glasov. Liberalni demokrati naj bi prejeli med 11 in 19 odstotkov podpore. Stranki Brexit pa ankete napovedujejo med tri in 11 odstotkov glasov. Na fotografiji britanski premier Boris Johnson. Foto: Reuters