Johnson izrazil obžalovanje zaradi ponovne preložitve brexita

Britanski premier Boris Johnson se je danes opravičil, ker do 31. oktobra ni uspel uresničiti izstopa Združenega kraljestva iz EU. Na vprašanje novinarja Sky News, ali bi se članstvu konservativne stranke opravičil, ker ni držal besede, je namreč odgovoril pritrdilno in izrazil globoko obžalovanje.

Ko je Boris Johnson julija prišel na oblast, je obljubil, da bo brexit ne glede na vse izpeljal 31. oktobra. Dodal je še, da bi raje obležal mrtev v jarku, kot prosil Bruselj za preložitev. Vendar pa je moral besedo požreti in zaprositi za podaljšanje roka do 31. januarja, saj mu dogovora o brexitu ni uspelo spraviti skozi britanski parlament. Zato je tudi predlagal predčasne volitve, ki bodo 12. decembra.

Johnson ne želi oporekati Trumpu

Konservativni voditelj je ob tem tudi uperil puščico v ameriškega predsednika Donalda Trumpa, sicer njegovega prijatelja in zaveznika. Slednji je namreč v četrtek kritiziral dogovor o britanskem izstopu iz EU. Poudaril je, da zaradi tega dogovora ZDA in Združeno kraljestvo ne bosta mogla skleniti trgovinskega sporazuma.

Kot je danes dejal Johnson, sicer ne želi oporekati Trumpu, vendar pa je po njegovem mnenju ameriški predsednik v tem pogledu očitno v zmoti. Ponovil je prepričanje, da gre za odličen dogovor. Johnson je tudi zavrnil poziv vodje britanske populistične stranke Brexit Nigela Faragea in ameriškega predsednika Trumpa k oblikovanju predvolilnega zavezništva za brexit.

Faragea ne bo kandidal na volitvah

Nigel Farage je sicer danes sporočil, da ne bo kandidiral na decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji. Kot je dejal, se je namesto tega odločil, da bo sodeloval v kampanji proti izstopnemu dogovoru, ki ga je z EU sklenil premier Johnson.

Nigel Farage Foto: Reuters Farage je danes dejal, da veliko razmišljal o tem, kako bi najbolje služil ciljem brexita, in se odločil, da bo potoval po državi in podprl kandidate njegove stranke Brexit.

"Veliko sem razmišljal o tem, kako naj najbolje služim cilju brexita," je povedal. "Ali naj skušam osvojiti sedež in priti v parlament ali pa bolje služim zadevi, če potujem po Veliki Britaniji in podprem 600 kandidatov ... in odločil sem se, da je zadnja smer prava," je dejal 55-letni nekdanji trgovec, ki, kot zatrjuje, preostanek življenja ne želi preživeti v politiki.

Evroskeptik Farage, ki je poslanec v Evropskem parlamentu od leta 1999, je doslej sedemkrat kandidiral na britanskih volitvah, vendar mu nikoli ni uspelo, da bi bil izvoljen v britanski parlament.

Britanski poslanci so v torek potrdili razpis volitev 12. decembra. K tem je pozval Johnson, potem ko mu dogovora o brexitu ni uspelo spraviti skozi britanski parlament. Velika Britanija bi morala v četrtek, 31. oktobra, izstopiti iz EU, a so znova preložili brexit, tokrat na konec januarja 2020.