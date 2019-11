Množični shod: "Čas je, da Škotska postane neodvisna država"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zborovanju v Glasgowu se je danes zbralo okoli 20 tisoč ljudi, ki so zahtevali neodvisnost Škotske od Združenega kraljestva.

Na zborovanju v Glasgowu se je danes zbralo okoli 20 tisoč ljudi, ki so zahtevali neodvisnost Škotske od Združenega kraljestva. Udeležence shoda je nagovorila škotska premierka Nicola Sturgeon, ki je poudarila, da je neodvisna Škotska na dosegu roke. Zbrane je pozvala k množični udeležbi na volitvah in dodala, naj glasujejo za njeno Škotsko nacionalno stranko (SNP).

"Parlamentarne volitve 12. decembra bodo najbolj pomembne za Škotsko v našem življenju. V igri je prihodnost naše države," je dejala škotska premierka in vodja SNP Nicola Sturgeon, ki se zavzema za neodvisnost Škotske. Poudarila je, da se morajo volitev na Škotskem udeležiti v velikem številu, saj da je neodvisnost na dosegu roke.

Sturgeonova: Čas je, da Škotska postane neodvisna država

"Čas je, da Škotska izbere svojo prihodnost. Čas je, da Škotska postane neodvisna država," je dejala Sturgeonova, ki je bila glavna govorka na današnjem zborovanju. To je bil njen prvi govor na kateremkoli zborovanju za neodvisnost Škotske od leta 2014, ko se je na referendumu proti neodvisnosti izreklo 55 odstotkov volivcev.

Leta 2106 je nato na referendumu o brexitu kar 62 odstotkov škotskih volivcev podprlo obstanek Velike Britanije v Evropski uniji. Omenjeni rezultat je stranko SNP spodbudil k pozivom za nov referendum o neodvisnosti.

Pred današnjim nastopom je Sturgeonova napovedala, da bo še pred božičem uradno prosila britanskega premierja, kdorkoli to že bo, da škotskemu parlamentu dovoli pripravo novega referenduma o neodvisnosti, ki ga želijo izvesti leta 2020. Prav tako je izpostavila, da so decembrske volitve priložnost za Škotsko, da se izogne brexitu in da vzame prihodnost v svoje roke.

V Londonu novemu referendumu niso naklonjeni

Nedaleč od zborovanja se je zbralo več deset ljudi, ki nasprotujejo neodvisnosti Škotske. Pripravi novega referenduma nasprotujejo konservativci in liberalni demokrati, vodja laburistov Jeremy Corbyn pa je danes dejal, da nov referendum "ni zaželen ali potreben" in da bi škotska neodvisnost pomenila velikanki razkorak med tem, kar Škotska pobere z davki in tem, kar potrebujejo njeni prebivalci. Corbyn meni, da bi laburistična britanska vlada lahko vzpodbudila gospodarstvo Škotske tako, da bi se revščina zmanjšala.