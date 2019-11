Vlada na Otoku obljublja lažje zaposlovanje tujcev v zdravstvu po brexitu

Ena glavnih tem pred decembrskimi volitvami v Veliki Britaniji je tudi stanje v britanskem javnem zdravstvu, ki se spoprijema z nizom težav, tudi s pomanjkanjem delavcev. Konservativna vlada je danes obljubila, da bo po brexitu olajšala zaposlovanje zdravnikov in medicinskih sester iz tujine. Laburisti so odgovorili, da je načrt poln lukenj.

Britanski konservativci nameravajo po odhodu Velike Britanije iz EU ukiniti svoboden pretok delovne sile iz EU, če bodo 12. decembra dobili parlamentarne volitve - kar je bilo tudi glavno vprašanje, ki je krojilo britansko referendumsko odločitev za brexit pred tremi leti.

Namesto svobodnega pretoka naj bi na Otoku vzpostavili sistem točkovanja za delavce migrante iz članic EU in drugih držav. Kot piše britanski BBC, mora sicer konservativna stranka podrobnosti delovanja tovrstnega sistema še predložiti, je pa že danes obelodanila, da bodo dodatne točke podelili tistim delavcem iz tujine, ki bodo službo iskali v Nacionalni zdravstveni službi (NHS).

Tako naj bi uvedli t. i. vizume NHS in shemo zanje predložili že pred uvedbo točkovnega sistema za delavce migrante, ki je načrtovan za leto 2021. Pri tem bo za zdravstvene delavce tudi strošek za vlogo za vizum nižji kot za druge delavce migrante in bo znašal 464 namesto 928 funtov. Poleg tega naj bi bili z odločitvijo glede njihove prošnje ti delavci seznanjeni v roku dveh tednov, še načrtujejo torijci.

Vizum bo olajšal zaposlovanje najboljših zdravnikov

Foto: Reuters Kot je dejal britanski minister za zdravje Matt Hancock, bo novi vizum Veliki Britaniji olajšal "zaposlovanje najboljših zdravnikov in sester iz drugih držav v NHS, tako da bodo bolniki deležni najboljše možne oskrbe".

V konservativni stranki so že avgusta predstavili sistem za hitro pridobitev vizuma za znanstvenike, inženirje in tehnološke strokovnjake, prav tako so že v preteklosti napovedali, da po brexitu ne bo kvot za priseljevanje strokovnjakov, kot so tudi zdravniki, iz EU in drugod.

Glede na lani objavljeno poročilo je več kot 12 odstotkov delavcev v NHS navedlo drugo državljanstvo od britanskega. Največ tujcev v NHS je iz EU, to je 5,6 odstotka. Iz poročila sicer izhaja tudi, da je število zdravstvenih delavcev iz EU v NHS v upadu, predvsem ko gre za medicinske sestre, navaja BBC.

Kritiki opozarjajo, da bo konec svobode gibanja za državljane EU

Kot piše agencija Reuters, kritiki brexita opozarjajo, da bo konec svobode gibanja za državljane EU po Otoku škodil njihovemu zdravstvu, ki je z 1,2 milijona zaposlenih med največjimi delodajalci na svetu, saj mu bo odvzel pomemben del delavcev.

Poleg tega se bojijo, da zdravstveni delavci iz drugih delov sveta, predvsem medicinske sestre, ne bodo izpolnjevali strogih zahtev, ki veljajo v britanskem zdravstvu. Okoli 52 tisoč trenutno zaposlenih v NHS je Azijcev.

Foto: Reuters

Opozicijski laburisti so načrte vlade glede lažjega zaposlovanja delavcev v zdravstvu označili za "polnega lukenj". Kot so poudarili, ta ne naslavlja drugih težav, ko so nizke plače medicinskih sester in drugega osebja v zdravstvu. Sindikat zdravstvenih delavcev Royal College of Nursig pa je ocenil, da so potrebni ambicioznejši načrti za spoprijemanje s pomanjkanjem osebja v NHS, navaja BBC.

Raziskava, ki jo je danes objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), pa je pokazala, da ima Velika Britanija manj zdravnikov in medicinskih sester od drugih bogatih držav, kot tudi slabši dostop do dolgoročne starostne oskrbe.