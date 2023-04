Ob obisku tajvanske predsednice ZDA v bližini Tajvana kitajske bojne ladje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tajvan je danes opozoril, da je kitajska vojaška mornarica okrepila prisotnost v bližini otoka. Da so jugovzhodno od otoka opazili kitajsko letalonosilko, je tajvansko obrambno ministrstvo sporočilo že v sredo, pred srečanjem predsednika predstavniškega doma kongresa ZDA in tajvanske predsednice v Kaliforniji. Peking je srečanju javno nasprotoval.

Ameriški kongresnik Kevin McCarthy in tajvanska predsednica Tsai Ing-wen sta se srečala ob vrnitvi voditeljice Tajvana iz Srednje Amerike, kjer je obiskala Belize in Gvatemalo. Čeprav so v Washingtonu poudarjali, da ne gre za uraden obisk, pač pa da je predsednica v ZDA zgolj na postanku, je Peking napovedal "odločen odziv".

Kongresnik Kevin McCarthy in predsednica Tajvana Tsai Ing-wen. Foto: Reuters

Tajvansko ministrstvo za nacionalno varnost je danes sporočilo, da so v Tajvanski ožini opazili tri kitajske bojne ladje, še pred srečanjem pa je ožino med Tajvanom in Filipini prečkala kitajska letalonosilka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ministrstva so na območju opazili nenavadne patrulje plovil kitajske obalne straže, en helikopter pa naj bi prečkal tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe, ki je sicer bistveno obsežnejše kot dejanski zračni prostor Tajvana.

V teku le nove vojaške vaje?

Tajvanski obrambni minister Chiu Kuo-cheng je potrdil, da nobeno bojno letalo v tem času ni poletelo z opažene letalonosilke Shandong ali pristalo na njej. Shandong je ena od dveh letalonosilk v lasti Ljudske republike Kitajske. Minister je dejal, da ne izključujejo možnosti novih kitajskih vojaških vaj v okolici otoka.

Tajvanski obrambni minister Chiu Kuo-cheng. Foto: Reuters

Obsežne pomorske in letalske vaje so kitajske sile namreč opravljale v času povišanih napetosti avgusta lani, ko je Tajpej obiskala McCarthyjeva predhodnica Nancy Pelosi.

Tsai Ing-wen se je po sredinem sestanku v Los Angelesu republikanskemu gostitelju in drugim kongresnikom iz obeh strank, ki so se udeležili dogodka, zahvalila za podporo, rekoč da Tajvan ni izoliran in ni sam.

ZDA medtem ostajajo najpomembnejša mednarodna zaveznica Tajvana in njegova največja dobaviteljica orožja, čeprav so leta 1979 uradno spremenile svoje diplomatsko priznanje v korist Kitajske.