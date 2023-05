Nov napad v Srbiji: 13-letnik z nožem in sekiro nad žensko in njenega sina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

13-letni deček je ponoči v srbski vasi Radojevo z nožem in sekiro napadel žensko in njenega sina, ki so ju po napadu sprejeli v bolnišnico v Zrenjaninu, piše Nova.rs.