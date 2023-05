V Srbiji največji protest v zadnjih desetih letih #video

Več deset tisoč ljudi se je danes v Beogradu udeležilo protesta, ki ga je pod geslom "Srbija proti nasilju" sklicalo pet opozicijskih strank. Demonstranti so med drugim blokirali glavni prometni most Gazela in več cest v središču srbske prestolnice. Protest je potekal v luči nedavnih strelskih napadov v Srbiji, v katerih je bilo ubitih 17 ljudi.

Dolga kolona več tisoč ljudi je danes korakala po ulicah Beograda in protestirala proti nasilju v državi. Demonstranti so blokirali glavni prometni most Gazela in več cest v prestolnici. Kljub temu je protest potekal mirno, na ulicah pa ni bilo opaziti povečane prisotnosti policije, poročajo tuje agencije.

Srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić je medtem ostro obsodil blokado mostu Gazela. "V naši državi ima vsakdo pravico izražati svoje politično mnenje, tudi prek protesta, a nihče nima pravice ustavljati prometa in nadlegovati drugih ljudi," je dodal. Ob tem je ocenil, da se čez most Gazela v povprečju na dan pelje 128.000 vozil in 1351 avtobusov.

Protest sta spodbudila dva strelska napada

Protest sta spodbudila dva strelska napada v minulem tednu, v katerih je bilo v Beogradu in Mladenovcu ubitih 17 ljudi, še 21 pa ranjenih. Po zadnjih informacijah so trije ranjeni od devetih, ki so še vedno v bolnišnici, v kritičnem stanju.

Po množičnih pobojih je srbska vlada uvedla strožje ukrepe za nadzor nad orožjem, vsem, ki imajo nezakonito orožje, pa so dali mesec dni časa, da ga brez sankcij predajo. Doslej so policiji izročili več kot 9400 kosov orožja in 400.000 kosov različnega streliva.

Protest proti nasilju je v Beogradu sicer potekal že v ponedeljek, na njem pa se je po navedbah opozicije zbralo okoli 50.000 ljudi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem ocenil, da se je protesta udeležilo le 9000 ljudi. Opoziciji pa je očital, da tragedijo izkorišča sebi v prid.