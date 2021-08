Nov evropski rekord? Imajo ga na Siciliji!

V Italiji so danes zabeležili nov evropski temperaturni rekord, izmerili so ga v mestu Sirakuze na Siciliji, in sicer 48,8 stopinje Celzija. Vročinski val se bo po napovedih konec tedna pomaknil proti Španiji in na Portugalsko.

V ekstremnem vročinskem valu v tem tednu se postavljajo novi temperaturni rekordi. Le dan potem, ko je Italija zabeležila državni temperaturni rekord, bi v Sirakuzah na Siciliji lahko podrli rekord najvišje temperature v Evropi.

Foto: posnetek zaslona Dopoldne so namerili osupljivih 48,8 stopinje Celzija. Podatke z vremenske postaje sicer še ocenjujejo, uradna potrditev tako še sledi.

Ouch! Europe has just witnessed its highest temperature in recorded history.



+48.8°C at Siracusa, Sicily (IT) 🇮🇹 pic.twitter.com/seFHDMiM4f — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 11, 2021

Ekstremni vročinski val, ki se ta teden nadaljuje po sredozemski regiji, je včeraj na isti vremenski postaji zabeležil 47 stopinj Celzija.

Temperature so v velikem delu Sredozemlja in severne Afrike te dni zelo visoke. V Tuniziji so na primer včeraj postavili nov temperaturni rekord, iz mesta Jendouba so poročali o 49 stopinjah Celzija. Glavno mesto Tunis je doseglo vrhunec pri 48,9 stopinje Celzija, kar je rekord vseh časov.