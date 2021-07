Kot v peklu: gasilci zaradi nenavadne težave obupujejo #video

Nove temperaturne rekorde pričakujejo le nekaj tednov potem, ko je vročinski val zajel sever ZDA. V Dolini smrti v Kaliforniji so v petek zabeležili 54,4 stopinje Celzija.

Neverjetna vročina

Temperatura v Dolini smrti je bila v petek enaka tisti, ki so jo zabeležili avgusta lani in ki je bila doslej najvišja temperatura, ki so jo zabeležili na Zemlji. Leta 1913 so sicer zabeležili temperaturo 56,7 stopinje Celzija, vendar to podnebni strokovnjaki izpodbijajo, poroča BBC.

Evakuirali številne prebivalce

Gasilci, ki se borijo s številnimi gozdnimi požari na območju, opozarjajo, da je zrak tako suh, da večina vode, ki jo spustijo letala za gašenje požarov, takoj izpari.

Na severu Nevade, blizu meje s Kalifornijo, so iz domov evakuirali številne prebivalce, saj so požari, ki so jih sprožili udari strele, zajeli gozdove v Sierra Nevadi.

Ekstremna vročina je zajela tudi Kanado, vendar se tam po napovedih vremenoslovcev temperature ne bodo približale tistim s konca junija, ko so v mestu Lytton v Britanski Kolumbiji zabeležili 49,6 stopinje Celzija.