Grčijo bo zajel vročinski val, tudi ponoči okoli trideset stopinj Celzija

V Grčiji se pripravljajo na hud vročinski val, saj se bodo od torka dalje temperature čez dan dvignile do 44 stopinj Celzija, ponoči pa predvidoma ne bodo padle pod 30 stopinj. Grški meteorologi in civilna zaščita že svarijo pred posledicami vročine, ki bo predvidoma vztrajala do 8. avgusta.

Grške oblasti svarijo pred vročino, saj je za telo zelo naporno, če se ozračje ne ohladi niti ponoči. Dlje kot vztraja ekstremna vročina, bolj nevarno je to za zdravje. Ker poleg vročine in suše napovedujejo tudi močan veter, obstaja še nevarnost požarov.

Grčija je v preteklosti doživela več hujših vročinskih valov. V podobnem vročinskem valu leta 1987 je po ocenah umrlo štiri tisoč ljudi, saj takrat klimatske naprave še niso bile tako razširjene in so bila razgreta stanovanja v mestih nevarna predvsem za starejše. Med vročinskim valom leta 2007, ki ga je spremljal še močan veter, so požari uničili velik del polotoka Peloponez in terjali več deset življenj.