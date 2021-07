Vročina se bo stopnjevala, temperature nad 30 stopinj Celzija

Pred nami je sončen in vroč začetek tedna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, nekoliko manj bodo namerili na severozahodu, okoli 25 stopinj Celzija. Tudi v prihodnjih dneh se bodo temperature gibale okoli tridesetice.

Nad naše kraje je prispela že tretja pošiljka vročega severnoafriškega zraka. Z izjemo torka, ko naj bi vročinski val za kratek čas prekinile plohe in padavine, naj bi tako ostalo vse do konca drugega tedna.

Mogoče popoldanske plohe

Danes popoldne bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji lahko nastale posamezne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

V torek bo večinoma sončno. Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, čez dan se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.