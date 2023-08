Niger odprl meje, v Evropi prva letala z evakuiranimi

Do zdaj so se za evakuacijo svojih državljanov iz Nigra odločile Francija, Italija, Nemčija in Španija.

Do zdaj so se za evakuacijo svojih državljanov iz Nigra odločile Francija, Italija, Nemčija in Španija. Foto: Reuters

Niger je skoraj teden dni po državnem udaru znova odprl kopenske in zračne meje s petimi sosednjimi državami, je danes sporočila vojaška hunta, ki je prejšnji teden prevzela oblast. V Francijo in Italijo so medtem prispela prva letala z ljudmi, ki so jih evakuirali iz Nigra, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Od danes so ponovno odprte kopenske in zračne meje z Alžirijo, Burkina Fasom, Libijo, Malijem in Čadom," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na državni televiziji sporočil eden od pripadnikov vojaške hunte, ki je odstavila predsednika Mohameda Bazouma. Niger sicer meji še na Benin in Nigerijo. Niger je vse kopenske in zračne meje zaprl ob državnem udaru prejšnjo sredo zvečer.

Francija evakuirala prve državljane

Vojaška hunta je novico o odprtju meja sporočila nekaj ur po tem, ko je Francija iz Nigra evakuirala prve državljane.

Prvo francosko letalo z 262 ljudmi na krovu je na pariškem letališču Charles de Gaulle pristalo v torek okoli 23.30. Med potniki so po navedbah francoskega zunanjega ministrstva prevladovali francoski državljani, na krovu pa je bilo tudi nekaj državljanov Nigerije, Portugalske, Belgije, Etiopije in Libanona.

Drugo francosko letalo je iz prestolnice Nigra poletelo nekaj ur za prvim. Skupaj Francija načrtuje štiri polete za evakuacijo svojih državljanov iz Nigra, svoje nekdanje kolonije. Zadnji med njimi naj bi v Francijo prispeli danes okoli poldneva, poroča AFP.

Francija se je za evakuacijo svojih državljanov iz Nigra odločila zaradi nedeljskih demonstracij pred francoskim veleposlaništvom in zaprtja zračnega prostora, zaradi katerega francoski državljani niso mogli iz države na drug način.

Državljane evakuirale še Italija, Nemčija in Španija

Na rimskem letališču Ciampino pa je danes zjutraj nekaj po 5. uri pristalo italijansko vojaško letalo s 87 evakuiranimi iz Nigra. Na njem je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa 87 potnikov, med njimi 36 italijanskih državljanov. Na krovu je bilo še 21 državljanov ZDA, štirje Bolgari, dva Avstrijca ter po en državljan Nigerije, Nigra, Madžarske in Senegala.

Do zdaj sta se za evakuacijo svojih državljanov iz Nigra odločili tudi Nemčija in Španija.

O političnem položaju v Nigru bodo danes razpravljali obrambni ministri držav članic Združenja zahodnoafriških držav (Ecowas), ki se bodo sešli v nigerijski prestolnici Abuja. Ecowas je prejšnji teden uvedel sankcije proti pučistom in jim dal sedemdnevni ultimat za vrnitev Bazouma na oblast ter ponovno vzpostavitev ustavnega reda v državi.