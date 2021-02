Neverjetno odkritje britanskih znanstvenikov, ki pojasnjuje zgodovino modernega človeka

Pred stotimi leti najdeni zobje so dokaz, da so neandertalci spolno občevali z modernim človekom.

Pred stotimi leti najdeni zobje so dokaz, da so neandertalci spolno občevali z modernim človekom. Foto: Reuters

Britanski znanstveniki so s pomočjo približno 45 tisoč let starih zob prišli do izjemnih dokazov, ki osvetljujejo skupno zgodovino neandertalcev in modernih ljudi. Ti namreč najverjetneje pripadajo križancema med obema vrsta, kar pomeni, da so imeli neandertalci spolne odnose z našo vrsto.

Čeprav je znanstvenikom v zadnjih desetih letih uspelo najti gensko povezanost med obema vrstama, pa teh enajst zob, ki so jih med letoma 1910 in 1911 arheologi izkopali v jami na Kanalskih otokih, predstavlja prvi verodostojni fizični dokaz o tem, da so neandertalci spolno občevali z modernimi ljudmi.

Nov vidik človeške zgodovine

Znanstvenikom prirodoslovnega muzeja, Univerzitetnega kolidža v Londonu in Univerze v Kentu je tako uspelo osvetliti nov vidik človeške zgodovine, poroča stran Independent.

Zobe so našli v jami na otoku Jersey, ki je del Kanalskih otokov. Foto: Getty Images

Sicer pred več kot sto leti odkrite zobe so britanski znanstveniki podrobneje začeli preučevati šele pred kratkim. Skoraj zagotovo pa gre za zobe dveh neandertalcev, katerih okostji so verjetno namerno položili na polico v jami La Cotte de St. Brelade na jugozahodnem delu otoka Jersey.

Zapletena dediščina neandertalcev in modernih ljudi

"Zobje obeh posameznikov imajo nekatere značilnosti, ki so tipične za neandertalce, in druge, ki so tipične za anatomsko moderne ljudi," je ob odkritju dejal profesor prirodoslovnega muzeja Chris Stringer. Križanca sta bila najverjetneje člana tamkajšnje neandertalske skupnosti, ki je občasno naseljevala omenjeno jamo.

Odkritje, da zobje najverjetneje pripadajo potomcema neandertalca in sodobnega človeka, bi tako lahko pomagalo rešiti eno največjih skrivnosti človeštva. To se dotika vprašanja, zakaj so neandertalci izumrli in zakaj danes obstaja le ena človeška vrsta.

V ostankih zobovja se mogoče skriva odgovor na vprašanje, zakaj so neandertalci pred približno 27 tisoč leti izumrli. Foto: Reuters

Natančnejše odgovore na to vprašanje bodo najverjetneje dale prihodnje mednarodne raziskave, ki bodo pokazale, ali je spolno občevanje med neandertalci in modernimi ljudmi vplivalo na stopnjo rodnosti pračloveka, njegovo demografijo in sposobnost preživetja kot vrste. Neandertalci so sicer izumrli pred približno 27 tisoč leti.

Sodobne raziskave DNK sicer kažejo, da je večina pripadnikov moderne človeške vrste potomcev pripadnikov kamene dobe obeh vrst, saj ima večina današnjih ljudi tudi približno dva odstotka DNK neandertalcev. Izjemno odkritje in nadaljnja raziskovanja šestih britanskih znanstvenikov bi lahko končno pojasnila zapleteno naravo in deloma neandertalsko dediščino sodobnega človeka, še piše stran.

Ostanki razkrivajo podrobnosti vsakdanjega življenja jamskega človeka

Arheološka izkopavanja tako znotraj kot zunaj jame so v zadnjih petih letih sicer pomagala razkriti več podrobnosti vsakdanjega življenja neandertalcev in verjetno mešane dediščine ljudi, ki so jo naseljevali. Odkrili so namreč na stotine kosov kamnitega orodja in precejšnje količine ostankov hrane.

Med najdbami so tako več kot deset kremenovih nožev, vrhovi sulic ter številna kremenova strgala, ki so jih prebivalci jame uporabljali za čiščenje živalskih kož, odstranjevanje lubja in lesa. Večina orodja naj bi bila izdelana v jami, material za izdelavo, kot je kremen, pa naj bi na to območje pripeljali iz približno 48 kilometrov oddaljenega kraja. Med najbolj nenavadnimi odkritji je vsekakor strgalo iz rdečega jaspisa, kamna, ki so ga našli vsaj 160 kilometrov stran.

V jami so našli tudi številne ostanke hrane in druge predmete, ki pričajo o vsakdanjem življenju tamkajšnjih domačinov. Foto: Getty Images

Poleg orodja in preostalih predmetov so arheologi, kot omenjeno, našli tudi ostanke hrane, kar ponuja odgovor na vprašanje, zakaj so neandertalci sploh naselili to jamo. Kot kažejo izkopanine, se jamski ljudje niso prehranjevali le s severnimi jeleni in bizoni, ampak tudi z debelokožnimi živalmi, kot sta volneni nosorog in volnasti mamut. Raziskovalci zato menijo, da je bila jama lovna baza, saj je bila dobro razgledno mesto na več kilometrov dolge in strme kanjone. Od tukaj je bil mogoč lov iz zasede.

So jih ubili in pojedli?

Kot še razkrivajo najdeni zobje, oskrba skupnosti s hrano ni bila vedno varna. Zobje imajo namreč obrabljeno sklenino, kar nakazuje, da je bil vsaj eden od lastnikov zob podvržen močnemu stresu, ki je verjetno trajal več tednov. Tovrstne poškodbe bi lahko povzročila tudi obdobja podhranjenosti.

Znanstveniki sicer menijo, da so prebivalci jame pripadali isti skupnosti, a mogoča je tudi teorija, da sta bila lastnika zob ujetnika, ki so ju ubili in pojedli. Kanibalizem med neandertalci je bil namreč razmeroma pogost. V prihodnosti nameravajo britanski znanstveniki iz zob pridobiti še izsledke DNK, izotope in druge sledi, zato da bi dobili natančnejši vpogled v to, komu so zobje pripadali.

Šele prihodnje analize ostankov hrane bodo pokazala, ali so ostanki kosti najdenih neandertalcev pripadali ljudem ali celo križancem z mešano dediščino, katerih zobje so zdaj svetu začeli razkrivati ​​zgodbo, staro 45 tisoč let, še poroča stran Independent.