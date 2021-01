Znanstveniki na nogah: kriva je sporna raziskava o covid-19

Resnejši potek bolezni covid-10 bi po navedbah nemških znanstvenikov lahko bistveno prizadel kakovost semenčic in s tem vplival plodnost na moških. Rezultati raziskave, ki je bila v četrtek objavljena v znanstveni reviji Reproduction, kažejo, da okužba z novim koronavirusom škoduje spermi in zmanjša reproduktivni potencial moških. Strokovnjaki ki niso bili vključeni v omenjeno raziskavo, so do ugotovitev svojih kolegov zelo kritični, nekatere njihove navedbe so dobesedno raztrgali.

Raziskovalci so v študijo vključili 105 reprodukcijsko sposobnih moških brez bolezni covid-19 in 84 moških, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Njihovo spermo so v desetdnevnih intervalih analizirali 60 dni. V primerjavi z zdravimi so pri moških, ki so zboleli za boleznijo covid-19, odkrili povečano vnetje in oksidativni stres v spermnih celicah. Novi koronavirus je med drugim negativno prizadel koncentracijo, gibljivost in obliko sperme, poroča CNN.

Razlike med plodnostjo zdravih in bolnih moških so naraščale z resnostjo bolezni covid-19. "Učinki na spermne celice so povezani z nizko kvaliteto sperme in nizkim reprodukcijskim potencialom. Čeprav se ti učinki čez čas lahko izboljšajo, so pri bolnikih s covid-19 abnormalno večji, razsežnost teh sprememb pa je povezana z resnostjo bolezni," pojasnjuje vodilni raziskovalec Behzad Hajizadeh Maleki z univerze Giessen v Nemčiji.

Raziskava naletela na burne odzive v znanstvenih krogih

Ob omenjenih ugotovitvah so nekateri strokovnjaki, ki niso bili vključeni v raziskavo, zgolj zamahnili z roko, češ da je interpretacija rezultatov zelo sporna. "Avtorji te raziskave pravijo, da njihovi podatki kažejo, da okužba s covid-19 povzroči veliko škodo moški reprodukcijski funkciji, vendar omenjeni podatki v bistvu kažejo samo na povezavo," razlaga profesor andrologije na univerzi v Sheffieldu Allan Pacey, ki je tudi urednik znanstvene revije Human Fertility.

Kritiki najnovejše raziskave pravijo, da so prejšnje študije pokazale, da je vpliv novega koronavirusa na plodnost moških verjetno zelo majhen in začasen. Foto: Reuters

V času pandemije novega koronavirusa so se po njegovih besedah v znanstvenih krogih dejansko pojavile "teoretične" skrbi, da bi okužba z novim koronavirusom lahko negativno vplivala na plodnost moških, ki bi se okužili. 14 študij, ki so bile do zdaj objavljene na to temo, je po njegovih navedbah nato pokazalo, da je "vsak merljiv vpliv novega koronavirusa na plodnost moških verjetno zelo majhen in začasen".

"Če ste zboleli za virusom, na primer, da ste zboleli za gripo, potem koncentracija sperme začasno pade za nekaj tednov ali mesecev. Zaradi tega je težko ugotoviti, koliko je zmanjšanje, ki ga je zaznala omenjena študija, dejansko povezano z boleznijo covid-19 in ne z dejstvom, da ste zboleli," pojasnjuje Channa Jayasena z Imperialnega kolidža v Londonu. Alison Murdoch z Univerze v Newcastl pa ob tem dodaja, da ni dokazov, da bi novi koronavirus odkrili v spermi ali da bi se prenašal prek nje.

Avtorji bi lahko zanemarili vpliv zdravil proti covid-19

Na rezultate najnovejše študije bi po navedbah Paceyja lahko vplivali tudi drugi dejavniki, na primer zdravila, ki se uporabljajo pri zdravljenju bolezni covid-19: "Iz podatkov, ki so zbrani, lahko vidim samo razliko v kvaliteti sperme med moškimi, ki so zboleli za vročinsko boleznijo in tistimi, ki so zdravi. Že dolgo pa vemo, da lahko vročinska bolezen vpliva na produkcijo sperme, ne glede na to, kaj jo povzroči."

Z njegovo oceno se strinja tudi Sheena Lewis s Kraljičine univerze v Belfastu, ki poudarja, da jo bolj skrbi dejstvo, da so imeli moški z boleznijo covid-19 občutno prekomerno telesno težo in da so jemali zdravila proti bolezni covid-19. "Vemo, da debelost zmanjša kvaliteto sperme. Zdravila proti covid-19 lahko prav tako vplivajo na to, verjetno bolj kot sam covid-19," dodaja Lewisova.