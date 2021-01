V Sloveniji so v četrtek ob 4.506 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.005 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 22,3 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 7.527 ljudi, pozitivnih jih je bilo 289 oziroma 3,8 odstotka, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Ob skupaj 12.033 opravljenih testih so okužbo tako včeraj potrdili pri 1.294 ljudeh, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 10,8 odstotka vseh testov. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrlo še 20 ljudi.

V državi je trenutno aktivnih 17.451 primerov okužbe z novim koronavirusom. Po podatkih sledilnika za covid-19 je bilo pri nas v četrtek hospitaliziranih 1.082 bolnikov s covid-19, od tega 169 na intenzivni negi. Iz bolnišnic je bilo včeraj odpuščenih 84 ljudi, medtem ko so 78 ljudi vanje na novo sprejeli.

Za boleznijo covid-19 je umrlo 20 ljudi, od začetka epidemije pa že 3.468. Sedemdnevno povprečje novih okužb v Sloveniji znaša 1.243,9, še kažejo podatki sledilnika za covid-19.

Pet regij v črni, ostale pa v rdeči fazi

Goriška, obalno-kraška, jugovzhodna, posavska in zasavska regija so po trenutni epidemiološki sliki v črni fazi. V rdeči fazi so gorenjska, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska, savinjska, podravska, pomurska in koroška regija. Epidemiološke razmere so trenutno v najboljše v koroški regiji, ki sicer izpolnjuje kriterije za prehod v oranžno fazo, a za to niso izpolnjeni kriteriji na ravni celotne države.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je vlada včeraj sprejela odločitev, da bo v obalno-kraški in zasavski regiji od prihodnjega ponedeljka pouk za učence prve triade osnovne šole spet potekal na daljavo, vrtci pa bodo delovali v omejenem obsegu. Prihodnji ponedeljek bodo pouk na daljavo imeli tudi učenci prve triade v rdečih regijah, po hitrem testiranju učiteljev pa bodo v torek spet sedli v šolske klopi.