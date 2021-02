Verjetno ali zagotovo bi se v tem trenutku cepilo 84 odstotkov zdravnikov, sledijo jim študenti medicine z 82 odstotki in študenti drugih smeri, povezanih z zdravstvom, z 61 odstotki. Pri ostalem zdravstvenem osebju bi se cepila le polovica, je pokazala anketa mariborskih študentov medicine in sledilnika za covid-19.

Kot so sporočili iz sledilnika za covid-19, je konec decembra anketa Valicona pokazala, da se le polovica vprašanih namerava verjetno ali zagotovo cepiti proti koronavirusu. Vzporedno so študenti medicine Univerze v Mariboru in sledilnika za covid-19 s pomočjo družabnih omrežij in drugih medijev izvedli tudi večjo anketo, povzema STA.

V anketi, ki je potekala vzporedno in je bila še dodatno razširjena, je odgovorilo 12.042 oseb, med njimi tudi 2.068 z zdravstvenim poklicem. Največje zanimanje za cepljenje so izrazili zdravniki, in sicer jih je 770 oziroma 84 odstotkov odgovorilo, da se bodo verjetno ali zagotovo cepili. Sledijo jim študenti medicine (82 odstotkov) in študenti drugih smeri, povezanih z delom v zdravstvu (61 odstotkov), medtem ko je pri drugem osebju, zaposlenem v zdravstvu (medicinske sestre, zdravstveni tehniki, negovalci, fizioterapevti, farmacevti in psihologi), namero po cepljenju izrazila le polovica vprašanih.

Komu zaupajo zdravniki?

Foto: Reuters Razlike med zdravstvenimi poklici so se pokazale tudi pri drugih dejavnikih. Zdravniki so se v preteklosti v večjem deležu redno cepili proti gripi. Med njimi jih tudi več zaupa strokovnim člankom in rezultatom raziskav ter Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ter Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), manj zdravnikov pa zaupa alternativnim razlagam na družabnih omrežjih ter informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu, so zapisali.

V primerjavi z drugimi delavci v zdravstvu več zdravnikov verjame v varnost in učinkovitost cepiva. Namera o cepljenju je povezana tudi z demografskimi spremenljivkami, in sicer se cepiti namerava več moških in več starejših.

Zdravstveni delavci, ki so cepljenju naklonjeni, so izpostavili pomen preproste razlage delovanja cepiva, promocijo znanosti in pomen izobraževanja. Tisti, ki se ne bi cepili, pa so izpostavili pomisleke zaradi kratkega časa preizkušanja cepiva in druge zadržke. Tovrstni izsledki so lahko koristni tudi pri identificiranju zadržkov pred cepljenjem z namenom izboljšanja komunikacije in informiranja, so še dodali v sledilniku za covid-19.