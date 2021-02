Krek je povedal, kaj se dogaja z epidemijo v Sloveniji #foto

V zadnjih dneh namesto upadanja epidemije opažamo celo počasno rast, je povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Kot je dejal, imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami manj stroge ukrepe za njeno zajezitev. V luči novih sevov pa je Krek opozoril tudi na proteste v soboto in nedeljo, ki so zelo nevarni, saj pomenijo pomembno tveganje za prenos virusa.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je povedal, da število novih okužb v zadnjih tednih sicer počasi upada, a v zadnjih dneh opažajo tudi rast, tako da je ta upad na prvi pogled varljiv in je treba dogajanje spremljati.

Je to znak, da se epidemija ne umirja več?

Štirinajstdnevna in sedemdnevna incidenca nam kažeta, da bi pri bistvenem izboljšanju sedemdnevna krivulja bistveno bolj upadala, a se je ustalila, kar ni dober znak.

Kot je dodal, se je v Sloveniji tudi delež sedemdnevne incidence glede na 14-dnevno incidenco dvignil z 41 odstotkov na 50 odstotkov, kar kaže na poslabšanje trenda.

Scenarij brez sprememb: epidemija bo trajala do junija

Direktor NIJZ je predstavil tudi simulacijo, s katero poskušajo ugotoviti, kako se bo epidemija razvijala. Ta trend ne upošteva novega (angleškega) seva. Če bi razmere ostale enake, bi se ob upoštevanju veljavnih ukrepov epidemija izpela maja ali junija. Ob poslabšanju razmer bi se epidemija podaljšala, je povedal.

Tretji val bi lahko bil zelo hud

Dodal je, da je stanje v Evropi skrb zbujajoče. V sosednji Avstriji so poleg angleškega seva odkrili tudi že južnoafriški sev. "Če se bo angleški sev virusa močno širil, se lahko pojavi hud tretji val," opozarja Krek. Kot je povedal, je za nove različice virusa značilno hitro širjenje in posledično tudi več mrtvih.

Novi sevi so lahko uničujoči

Cepiva ščitijo pred angleškim in južnoafriškim sevom, ni pa še znano, ali zaščitijo tudi pred brazilskim sevom. Zato je še posebno pomembno dosledno izvajanje preventivnih ukrepov. "Če se preventivni ukrepi ne izvajajo dovolj dobro, so lahko te različice uničujoče," je povedal.

Nevarna druženja zadnji konec tedna

Druženja, kot so bila ob koncu tedna, so v luči novih različic virusa zelo nevarna in predstavljajo velika tveganja za prenos virusa, je še opozoril Krek. "Protesti - takšni, kot so bili videni na televiziji - so vir okužb. Poleg tega so bili v proteste vključeni otroci. Če je bil kdo med njimi okužen, bodo tudi ostali dobili okužbo," je še dejal.

Pri cepljenju med najboljšimi državami

V Sloveniji smo, če primerjamo podatke, pri vrhu po precepljenosti. Med najbolj vidnimi posledicami cepljenosti sta upad obolelosti in upad števila umrlih v domovih za starejše, dodaja Krek.

Število umrlih upada

Dobro pa je, da število umrlih z boleznijo covid-19 strmo upada, direktor NIJZ upa, da se bo ta trend nadaljeval.

Slabše kot pri nas le še v treh evropskih državah

V primerjavi z drugimi evropskimi državami smo v Sloveniji pri vrhu glede na število novoodkritih okužb na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Višje vrednosti kot pri nas imajo še Češka, Portugalska in Španija.

Nekatere države imajo še strožje ukrepe

Kot je dejal Krek, se pri nas velikokrat govori, da so v Sloveniji ukrepi zelo strogi. Ko primerjamo indikatorje (na primer delovno mesto, šola, ukrep ostani doma, javni dogodki ...), lahko vidite, da Slovenija spada med evropske države, ki nimajo zelo strogih ukrepov. Nekatere države imajo bistveno bolj stroge. Tudi Nemčija in Nizozemska, ki imata boljšo epidemiološko sliko, imata veliko strožje ukrepe.

Če gledamo strogost ukrepov skozi čas, lahko vidimo, da smo imeli spomladi bistveno bolj stroge ukrepe, kot jih imamo zdaj, dodaja direktor NIJZ. Če pogledamo 14-dnevno število okuženih na milijon prebivalcev, vidimo, da je podobno kot v Sloveniji v večjem delu zahodne Evrope, kjer sprejemajo podobne ukrepe kot pri nas.

V zadnjih dveh tednih smrtnost podobna kot v preostalih državah

Direktor NIJZ še dodaja, da če primerjamo dvotedensko smrtnost na milijon prebivalcev, vidimo, da tudi pri tem kazalniku ne izstopamo bistveno.

Pri šolah v drugih državah še bolj strogi kot mi

Veliko držav je pri zapiranju šol še bistveno bolj strogih, kot je Slovenija. Kot je povedal, so pri nas trenutno odprti vsaj prvi trije razredi osnovne šole, ponekod v Evropi pa so šole popolnoma zaprte (Velika Britanija, Nemčija, Portugalska ...). Gre za to, da smo v tem boju le korak pred drugimi državami. Ob tem je opozoril, da ima Nemčija bistveno manj okuženih kot mi.

Javne prireditve so, podobno kot pri nas, prepovedane v večini držav. Podobno je tudi s prepovedjo združevanj več kot desetih oseb. Povsod se vsaj priporoča nošenje mask, v nekaterih, tudi pri nas, pa je to bolj strogo zapovedano.

V Sloveniji veliko ljudi še vedno ne dela od doma

Če primerjamo, kako se je zmanjšalo odhajanje na delo, lahko vidimo, da je ukrep dela od doma eden od najučinkovitejših. In pri tem kazalniku je Slovenija precej nizko, v drugih državah ljudje namreč veliko več delajo od doma kot pri nas.