Neverjetno: država, ki za druge ne obstaja, skoraj izkoreninila novi virus

Medtem ko se večina držav po svetu še vedno bori s pandemijo covid-19, na Tajvanu življenje nemoteno teče dalje. Na prvi pogled se zdi, da je bolezen covid-19 otok v Vzhodni Aziji, ki ga kot državo zaradi nerešenega statusa s Kitajsko priznava malo držav po svetu, komaj oplazila. Do zdaj so na Tajvanu s 23,5 milijona prebivalcev potrdili malo več kot tisoč okužb, za covid-19 pa je umrlo deset ljudi. Kako je torej Tajvanu, ki je eden od najgosteje poseljenih otokov na svetu, uspelo skoraj povsem izkoreniniti novi virus?

Na ulici Jongkang v tajvanski prestolnici Tajpej se pred restavracijami in bari vsak večer zberejo množice ljudi. Ljudje pred lokali čakajo na prosto mizo, da bi lahko tam uživali s prijatelji. Otroci se medtem v bližnjem parku igrajo, smejijo in kričijo, njihovi starši pa sproščeno klepetajo v neposredni bližini. Medtem ko je svet v primežu novega koronavirusa in so takšni prizori spomin na čas pred pandemijo, je v Tajpeju minil še en povsem običajen pomladni večer.

Potrdili okoli tisoč okužb, za boleznijo covid-19 umrlo deset ljudi

Epidemija covid-19 je Tajvan s 23,5 milijona prebivalcev komaj oplazila. Po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa so tam do zdaj potrdili okoli tisoč okužb, za boleznijo covid-19 pa je umrlo deset ljudi. Večino okužb so sicer potrdili pri potnikih, ki so prestajali hotelsko karanteno. Za primerjavo, v dvomilijonski Sloveniji so do zdaj odkrili več kot 207 tisoč okužb, za boleznijo covid-19 pa je skupaj umrlo že skoraj štiri tisoč ljudi.

Poznavalci razmer na Tajvanu opozarjajo, da je tamkajšnji vladi novi koronavirus uspelo izkoreniniti tudi zaradi preteklih izkušenj z epidemijo sarsa, ki je leta 2003 izbruhnila na jugu Kitajske. Tajvanski voditelji so tako zelo hitro prepoznali grožnjo, ki jo predstavlja novi koronavirus. Ker je Tajvan otok, so se odločili, da bodo državo, njene prebivalce in gospodarstvo varovali tako, da virusu ne bodo dovolili vstopiti na otok.

Na Tajvanu so se odločili, da bodo popolnoma izkoreninili novi koronavirus. Na fotografiji gostje v eni od restavracij v tajski prestolnici Tajpej. Foto: Reuters

Raziskovalec za covid-19 na univerzi v Edinburgu Jay Patel pojasnjuje, da so se na Tajvanu v nasprotju z drugimi državami, ki so se v času pandemije covid-19 osredotočile na upočasnjevanje hitrosti širjenja okužb, odločili, da bodo novi virus popolnoma izkoreninili. Številne države v Evropi so covid-19 obravnavale kot bolezen, ki je na neki način podobna gripi, in poskušale preprečiti naraščanje števila primerov, da se njihovi zdravstveni sistemi ne bi zlomili.

Otok, ki kot država za velik del sveta uradno ne obstaja



Tajvan je bil kot država ustanovljen leta 1949, ko so se privrženci generala Čang Kajška po zmagi revolucije na Kitajskem pred komunisti umaknili na omenjeni otok. Zaradi do danes nerešenega političnega statusa je Tajvan uradno priznalo le 15 držav, medtem ko preostale Tajvan prepoznavajo kot del Kitajske. Diplomatske odnose s Tajvanom je sicer vzpostavilo že več kot sto držav na svetu.

Zgodba o uspehu: bolezen jim je uspelo izkoreniniti

Glede na zavidljivo statistiko se Tajvan zagotovo lahko postavi ob bok državam, ki so v času pandemije postale zgodbe o uspehu. "Pri modelu sars (ki so ga uporabili na Tajvanu, op a.) gre za eliminacijo bolezni zaradi stopnje smrtnosti. Bolezen je treba zatirati, da se jo izkorenini," razlaga Patel. Druge države se za takšen pristop niso odločile, ker se ob prvih okužba z novim virusom niso zavedale, da lahko izbruhne naslednja pandemija. "Februarja lani so nas opozorili, da bomo z virusom morali živeti in da ga ne moremo popolnoma zatreti. Vendar pa lahko zdaj vidimo, da je nekaterim državam virus uspelo eliminirati," dodaja Patel.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da imajo nekatere države prednost pri upravljanju epidemije. Kitajska, kjer so decembra predlani uradno potrdili prve primere okužbe, lahko na račun avtokratske vladavine kadarkoli vpelje obširne ukrepe, ki posežejo v zasebnost posameznika. Nova Zelandija s petimi milijoni prebivalcev, kjer so do zdaj potrdili slabih 2.500 okužb, za boleznijo covid-19 pa je skupaj umrlo 26 ljudi, pa je na primer geografsko tako odmaknjena, da lahko tamkajšnja vlada spremlja razvoj pandemije drugod po svetu in se šele nato odloči, kako bo ukrepala.

Na Tajvanu življenje teče dalje, kot da bi bila pandemija covid-19 lanski sneg. Fotografija z začetka letošnjega marca prikazuje eno od modnih revij v Tajpeju. Foto: Reuters

Potem ko so na Tajvanu ob prvih primerih okužb prekinili številne letalske povezave s Kitajsko, jim nikoli ni bilo treba poseči po radikalnih ukrepih za zajezitev virusa, kot je popolno zaprtje države. Virus jim je med drugim uspelo zajeziti z mejnim nadzorom, učinkovitim sledenjem stikom okuženih, obvezno hotelsko karanteno za potnike iz tujine in uporabo zaščitnih mask. Lani spomladi so po dvotedenskem podaljšanju počitnic spet odprli šole, kjer so nato sicer potrdili nekaj skupkov okužb.

Restavracije, bari, kinematografi, gledališča, plaže in hoteli so lahko normalno nadaljevali poslovanje. Zaradi pandemije je gospodarstvo sicer sprva utrpelo nekaj škode, vendar pa je v zadnjem četrtletju lanskega leta zraslo za pet odstotkov. Podobno rast BDP Tajvanu napovedujejo tudi za letošnje leto. Uspeh v boju z novim koronavirusom ni ostal neopažen. Po poročanju The Guardiana se je v času globalne pandemijo v državo priselilo okoli 250 tisoč ljudi s tajvanskim potnim listom.

Razmere obvladali tudi po zaslugi učinkovitega komuniciranja

Nekdanji tajvanski minister za zdravje Čen Čien Džen, ki je bil na omenjeni funkciji med epidemijo sarsa leta 2003, pravi, da je država veliko izkušenj za boj proti epidemiji covid-19 črpala iz tistega časa. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki so pripomogli k uspehu Tajvana v boju proti novemu koronavirusu, je Čen navedel nadzor nad številom hospitalizacij in mejni nadzor. Posebej je izpostavil sledenje stikom okuženih in učinkovito komunikacijo pristojnih oblasti, s katero se je mogoče izogniti dezinformacijam. "Veliko držav ni bilo pripravljenih na to, kar je res zelo velika škoda," je glede učinkovitega komuniciranja dejal Čen.

Tajvanska vlada je med prvimi na svetu prepoznala nevarnost bolezni covid-19. Ko je Kitajska 31. decembra 2019 Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obvestila o skrivnostnih primerih nove bolezni, so na Tajvanu takoj začeli pregledovati potnike iz Wuhana. Tajvanski uradniki so takrat poskušali svetovno javnost opozoriti na neuradna poročila, da se bolezen lahko prenaša med ljudmi, kar uradni Peking v naslednjih treh tednih, ki so bili ključni, ni potrdil, WHO pa si glede tega ni delala pretirano velikih skrbi.

Na Tajvanu so dovoljeni tudi verski obredi. Fotografija prikazuje ljudi z maskami na verskem dogodku v templju Dajia Jenn Lann. Foto: Reuters

24. januarja lani so na Tajvanu zaprli svoje meje za vse potnike iz Kitajske, potem ko se je bolezen covid-19 razširila po svetu, pa so uvedli obvezno dvotedensko hotelsko karanteno za potnike iz tujine. Sredi januarja so na Tajvanu začeli omejevati prodajo zaščitnih obraznih mask, da bi si jih lahko privoščili vsi državljani. Vmes so zagnali proizvodnjo mask in okrepili javno kampanjo o pomenu zaščitnih ukrepov za zajezitev okužb.

Javnost je brez velikega odpora privolila tudi v zbiranje podatkov za nadzor bolezni, vključno s telefonskimi podatki za elektronsko "ograjevanje" ljudi, ki so izolirani zaradi mogočih stikov z okuženimi. Tajvanska ministrica za digitalizacijo Audrey Tang je lani dejala, da so ankete pokazale, da je zaradi posegov v zasebnost zaradi prej omenjenih ukrepov zaskrbljenih okoli devet odstotkov ljudi. Z javno kampanjo jim je stopnjo zaskrbljenosti uspelo znižati na šest odstotkov, še poroča The Guardian.